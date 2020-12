Basket

Eurocup, Highlights: Umana Reyer Venezia-Joventut Badalona 75-89

L'Umana Reyer Venezia saluta virtualmente l'Eurocup cadendo in casa per 89-75 contro la Joventut Badalona, capolista del Gruppo A. Con rotazioni ancora cortissime per i tanti infortuni e gli strascichi del grosso focolaio di coronavirus, per la Reyer spiccano i 20 punti di Isaac Fotu e i 12 di Davide Casarin.

