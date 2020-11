Cinque vittorie, zero sconfitte. Come la Virtus Bologna, che per il secondo anno consecutivo gioca per l'Eurocup per vincerla, e Badalona, altro club di grande blasone europeo che in estate si è dato una nuova dimensione internazionale strappando al Barcellona due grandissimi veterani come Pau Ribas e Ante Tomic. Insomma, mica male la compagnia con cui si ritrova Trento alla metà della fase a gironi di coppa, di cui può dirsi, senza falsa retorica, sorpresa più grande.

Una squadra dura e compatta

Il 5-0 attuale è la miglior partenza nella storia di Trento in Eurocup, un bilancio superiore anche alla splendida campagna del 2015-16, quando l'Aquila raggiunse l'apice in Europa con quella semifinale persa contro Strasburgo per due soli maledetti punti nella differenza canestri sul doppio confronto. L'exploit dell'Aquila è figlio di un lavoro di squadra impressionante per una società che ha rivoluzionato in maniera pesante il roster rispetto alla scorsa stagione, con l'addio ad Alessandro Gentile e all'intero gruppo degli americani. Al suo secondo anno a Trento, coach Brienza sembra aver trovato il feeling giusto con un gruppo che, per certi versi, ricorda molto le squadre degli anni d'oro di Buscaglia, quelle che, per intenderci, superavano gli avversari per intensità, compattezza, solidità difensiva e durezza mentale prima che sul piano tecnico-tattico.

La miglior difesa dell'Eurocup

I numeri ci danno ragione. Trento è la miglior difesa dell'Eurocup, capace di tenere gli avversari a soli 66.6 punti a partita. Eccezion fatta per il doppio confronto con il Bursaspor, squadra dalla forte impronta perimetrale e tendente a giocare su ritmi e punteggi più alti della media, Trento ha subìto solamente 65 punti nella vittoria su Nanterre e addirittura 51 sia a Patrasso che all'Olimpia Lubiana. L'Aquila è anche prima per percentuale dall'arco concessa (soltanto il 27.34% agli avversari), e spicca per rimbalzi difensivi (quarta con 28.2), rimbalzi totali (quinta con 38.2) e palle recuperate (ottava con 7.2), tutte categorie che toccano quell'insieme di intangibles e forza caratteriale di cui abbiamo parlato in precedenza.

Carattere, grinta e fame: i pilastri riassunti da JaCorey Williams

Non è un caso, dunque, che gli elementi-cardine della squadra siano giocatori che fanno delle qualità mentali, caratteriali e difensive il loro punto di forza. Certo, Gary Browne resta per molti versi il leader tecnico con il suo basket istintivo e latineggiante, ma è il terzetto composto da Toto Forray, Kelvin Martin e JaCorey Williams a incidere maggiormente sugli aspetti emotivi e sull'inerzia delle partite. Se Forray e Martin sono giocatori che ormai conosciamo molto bene per la lunga militanza nel nostro campionato, Williams si sta rivelando uno degli acquisti più intriganti a livello nazionale: leader di squadra per punti (13.8) e rimbalzi (8.6) sta dimostrando come, anche nel basket moderno, un lungo undersized possa fare la differenza anche senza possedere raggio di tiro, supplendo con atletismo, grinta, fisicità e pura fame agonistica a lacune tecniche che non gli permettono di essere pericoloso fuori dal verniciato. Ma d'altronde, a Trento ne sono già passati di giocatori di questo tipo negli ultimi anni, da Dominic Sutton a Dustin Hogue, entrambi protagonisti, non a caso, delle due finali scudetto.

