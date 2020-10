Dolomiti Energia Trentino - Cedevita Olimpija Lubiana 61-51

A cura di Davide Fumagalli. Prosegue il percorso netto della Dolomiti Energia Trentino che supera anche il Cedevita Olimpija Lubiana nel Round 4 di Eurocup e resta imbattuta nel gruppo D. Dopo essersi sbloccata in campionato a Pesaro, la squadra di Nicola Brienza supera gli sloveni alla BLM Group Arena e fa un deciso passo verso le Top 16: match deciso col 39-22 dei due quarti centrali, poi l'Aquila tocca il +24 (58-34) in avvio di ultimo periodo ma nel finale cala vistosamente, senza però perdere il controllo sulla partita. Buona prova corale dei giocatori in maglia nera, spiccano Gary Browne, 14 punti con 7 assist, e JaCorey Williams, 10 con 10 rimbalzi. Per il Cedevita Olimpija una serataccia al tiro - 3 su 27 da tre e 6 su 13 ai liberi -, possono fare poco Kendrick Perry, 13 punti, e il veterano Jaka Blazic, 12 con 8 rimbalzi.

La partita vede un avvio lanciato di Trento, 9-0, poi il Cedevita risponde, controbreak di 12-2 e vantaggio sul 12-11: a fine primo quarto è 15-12 per i padroni di casa con una delle tradizionali "pennellate" di Pascolo. La gara è a punteggio basso, con tanti errori e con attacchi molto poco fluidi, Lubiana si aggrappa al play Perry e arriva fino al +3 sul 22-19; la replica dell'Aquila non si fa attendere, la innesca Browne che segna, ruba e serva anche Williams per il 27-22, poi la tripla di Morgan fissa il punteggio sul 30-22 all'intervallo.

Nella ripresa il Cedevita resta negli spogliatoi mentre la Dolomiti Energia parte ancora forte e allunga: Sanders segna 4 punti in fila per il +12, poi Browne fa +14, e subito dopo ancora Browne e Forray insaccano tre bombe consecutive per il +18 (50-32). Al 30' è 54-34, poi in avvio di ultimo periodo la squadra di Brienza sigilla il risultato dilagando sul +24 (58-34) con un lancio di Forray per il canestro di Martin. Lì Trento leva le mani dal manubrio, si rilassa completamente e permette a Lubiana di ridurre lo scarto: Blazic e Perry i protagonisti, poi a fil di sirena è Jones dall'angolo a insaccare il canestro del definitivo 61-51.

L'Aquila Trento giocherà ancora in casa domenica in campionato col posticipo delle 20.45 contro la lanciatissima Vanoli Cremona mentre in Eurocup mercoledì 28 ottobre alle ore 21 avrà il Round 5 in trasferta contro Gran Canaria (tutto LIVE su Eurosport.it ed Eurosport Player).

Dolomiti Energia Trentino : Martin 2, Pascolo 6, Conti ne, Browne 14, Forray 8, Sanders 9, Mezzanotte ne, Morgan 7, Williams 10, Ladurner, Lechtaler ne, Maye 5. All. Brienza.

: Martin 2, Pascolo 6, Conti ne, Browne 14, Forray 8, Sanders 9, Mezzanotte ne, Morgan 7, Williams 10, Ladurner, Lechtaler ne, Maye 5. All. Brienza. Cedevita Olimpija Lubiana: Radovic ne, Perry 13, Hopkins 7, Duscak ne, Muric 4, Ukic, Blazic 12, Brown 2, Hodzic 3, Jones 6, Dimec ne, Marinkovic 4. All. Golemac.

