Promitheas Patrasso-Dolomiti Energia Trento 80-89

Il sogno di Trento continua, anzi, ora si fa ancora più grande. Perché il successo corsaro sul campo dei greci del Promitheas Patrasso vale, oltre al mantenimento dell'imbattibilità in coppa con un record di 6-0, anche il matematico passaggio alle Top 16 in virtù del vantaggio già acquisito nel doppio confronto con lo stesso Promitheas e i turchi del Bursaspor. La partita, giocata in condizioni complesse per entrambe le squadre a causa delle positività al coronavirus e all'infortunio che toglie JaCorey Williams dalla contesa alla metà del primo periodo, si risolve in un capolavoro tattico di coach Brienza. Dopo aver cavalcato a lungo un Maximilian Ladurner straordinario nel contrastare un Promitheas comunque esperto, tosto e stazzato vicino a canestro, risponde al furioso tentativo di rimonta avversaria dal -10 dell'ultimo mini-riposo schierando un quintetto di soli esterni, con Kelvin Martin nel ruolo di finto 5: la difesa tiene potendo mettere enorme pressione sul pallone e ruotando con aggressività sul perimetro, e l'attacco si spazia in maniera ottimale, affettando un Promitheas rimasto fedele all'assetto classico e incapace di reggere in rapidità e reattività sui cambi difensivi e ribaltamenti di lato.

Victor Sanders è l'uomo più appariscente, esploso con 22 punti (career-high in Eurocup), 15 dei quali nel solo secondo tempo, dove torchia la difesa avversaria alternando triple fulminee dal palleggio ad accelerazioni brucianti per chiudere al ferro. Sontuosa la serata di Kelvin Martin (13 punti), capace di alternare alla perfezione la bidimensionalità del proprio gioco: dopo un primo tempo in cui funge spesso da leader offensivo di squadra, chiude concentrandosi esclusivamente sulla metacampo difensiva, reggendo in maniera splendida contro avversari più fisici di lui. Pregevole il lavoro di Gary Browne (15 punti, 6 assist), così come mortifere sono le fiammate di Jeremy Morgan, resuscitato dopo un primo tempo opaco in una ripresa in cui spara tutti i suoi 14 punti con 4/6 dall'arco.

A prescindere dalle giocate dei singoli, a fare la differenza nel complesso sono ancora una volta i valori di squadra: difesa, intensità, coralità, coesione e compattezza del gruppo, emersi in maniera evidente in occasione dei due break decisivi della partita. Dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio (41-41), Trento piazza la prima spallata costruendo un parziale di 0-11 in apertura di ripresa (41-52), tenendo il Promitheas senza punti per oltre 4'30" di gioco. Rimontata nella prima parte dell'ultimo periodo, quando paga forse un approccio troppo sicuro dopo il +10 dell'ultimo riposo, l'Aquila rispolvera le stesse armi per fuggire di nuovo nel finale con un contro-break di 8-16 in risposta al -1 (72-73) con cui i greci sembravano poter coronare un lungo inseguimento.

Con la situazione relativa a JaCorey Williams ancora in sospeso, Trento è attesa a un tour de force che la porterà a volare a Gran Canaria per il recupero della partita contro la squadra spagnola venerdì sera (LIVE-Streaming dalle 21.00 su Eurosport Player) e a rientrare in Italia giusto in tempo per affrontare la trasferta di Brescia per l'8° turno di campionato (domenica alle ore 20.45, LIVE-Streaming su Eurosport Player).

Promitheas : Mantzaris 6, Miller 22, Mantzoukas 9, Agbelese 7, Faye 8; Lountzis 6, Agravanis 22, Giannopoulos. N.e.: Bazinas, Tanoulis. All.: Giatras.

: Mantzaris 6, Miller 22, Mantzoukas 9, Agbelese 7, Faye 8; Lountzis 6, Agravanis 22, Giannopoulos. N.e.: Bazinas, Tanoulis. All.: Giatras. Trento: Browne 15, Morgan 13, Martin 13, Maye 6, Williams 4; Conti 5, Forray 2, Sanders 22, Ladurner 8. N.e.: Lechtaler. All.: Brienza.

