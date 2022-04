I NUMERI DEL PRIMO TEMPO - La Virtus paga le 9 palle perse anche se ha 11 assist e comanda a rimbalzo, 16 a 13. Il problema sono le percentuali al tiro: Bourg tira col 59% da due (10 su 17 contro l'8 su 14 di Bologna) e 7 su 12 dall'arco contro il 5 su 14 della Segafredo, oltre che avere la metà delle perse, 5, e pure 4 rubate.

Ad

47-37 A FINE SECONDO QUARTO - Ancora una tripla a fil di sirena, questa volta di Daniel Hackett che risponde al canestro di Sulaimon per il momentaneo +13 Bourg. Sono 20' di sofferenza per la Virtus, insufficiente dietro, troppo morbida difensivamente e anche pasticciona in attacco: il migliore è proprio Hackett con 8 punti, a 6 ci sono Sampson e Jaiteh, con 5 Teodosic e Weems. Per Bourg 10 punti di Julien e 9 di CJ Harris.

EuroCup Bourg-Virtus Bologna in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 13:36

40-30 15' - I due liberi di Sampson riportano la Virtus a -10 ma in generale la squadra di Scariolo sta faticando tantissimo nella propria metà campo. I canestri di Pajola, Jaiteh e Teodosic tengono a galla la Segafredo, ma serve un cambio di marcia dietro visto che Bourg sta tirando col 57% da due e col 60% da tre.

34-22 al 12' - Prova a scappare Bourg e Scariolo deve fermare tutto col timeout. Break di 11-2 in 2' dei francesi con le triple di Benitez, Roos e Julien che puniscono la brutta transizione difensiva di una Segafredo che deve cambiare atteggiamento il prima possibile.

23-20 A FINE PRIMO QUARTO - Teodosic sulla sirena! Gran giocata di Milos che segna da poco oltre la metà allo scadere e dimezza lo scarto di una Virtus un po' soft in questo primo periodo e anche a -6. Sono già 7 gli assist della Segafredo, 7 pure le palle perse contro i 3 recuperi di Bourg che ha 7 punti da Harris e 5 da Benitez e Julien. Bologna ha invece 5 punti a testa da Hackett e Weems.

16-10 al 7' - Inizio un po' morbido della Segafredo che ha già 6 palle perse. Bourg prova l'allungo con Benitez e 5 punti di Harris, una bomba e due liberi, fino al +6. La Virtus pasticcia con Sampson ma resta a galla con Weems, molto attivo a rimbalzo offensivo.

9-8 al 4' - Grande presenza di Shengelia che recupera il rimbalzo d'attacco e serve Weems per la tripla del -1. La Virtus tampona dopo due erroracci, il secondo una persa banale sulla rimessa che porta alla schiacciata di Jones.

Si parte! - Primo possesso della gara e bomba di Daniel Hackett che segna il primo canestro del match per il 3-0 Virtus.

I due quintetti: la Segafredo parte coi cinque che Scariolo ha individuato da qualche gara ovvero Hackett, Weems, Cordinier, Shengelia e Jaiteh. Per Bourg partono il giovane Benitez, CJ Harris, Sulaimon, Jalen Jones e Chassang.

Tutto pronto a Bourg per l'ultima gara della fase a gironi di EuroCup: la Virtus Bologna vuole la vittoria per blindare il quarto posto nel girone B. A disposizione anche JaKarr Sampson, dopo lo spavento per il problema accusato sabato sera a Trieste in seguito ad una scivolata su uno dei soliti adesivi sul parquet.

All'andata la Virtus vinse col brivido 83-82 con 15 punti e 8 rimbalzi di Mam Jaiteh e una gara da 9 assist per Pajola. Oltre un anno fa, nelle Top 16 del 2021, la Segafredo giocò a Bourg en Bresse e vinse 99-87 con 23 punti e 11 rimbalzi di Vince Hunter, mentre per i francesi ci furono 19 punti di Danilo Andjusic.

Il Bourg di Laurent Legname è già eliminato dalla corsa ai playoff ma è sicuro che venderà cara la pelle perchè vorrà chiudere al meglio davanti ai propri tifosi alla Salle Ekinox e per bissare il successo a sorpresa di settimana scorsa a Podgorica col Buducnost per 75-73, risultato che inevitabilmente ha aiutato la Virtus Bologna nella corsa al quarto posto. I francesi possono contare su diversi volti già visti nella nostra come JaCorey Williams, ex Trento, e Jalen Jones, di recente a Varese, decisivo col Buducnost con 19 punti. Da tenere d'occhio anche gli altri due americani Sulaimon e CJ Harris, mentre la truppa francese punta su Roos, Benitez, Pelos e Julien.

Reduce dal successo interno per 70-68 contro la capolista Gran Canaria, e in serie di dieci vittorie di fila in campionato, l'ultima sabato scorso a Trieste, la squadra di Sergio Scariolo è in trasferta in Francia e ha il destino nelle proprie mani: vincendo sarebbe sicura di avere il quarto posto che vale il fattore campo nel primo turno dei playoff a gara secca, viceversa bisognerà attendere la gara tra Bursaspor e Buducnost, visto che in caso di arrivo a parti punti coi montenegrini sarebbero loro a stare davanti.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Bourg en Bresse-Segafredo Virtus Bologna, 18esimo e ultimo turno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

Attacco e difesa: Kyle Weems è l'MVP dell'anno solare

EuroCup Una grande Virtus Bologna stende la capolista Gran Canaria 29/03/2022 A 20:39