37-48 A FINE SECONDO QUARTO - Intervallo a Podgorica con la Virtus Segafredo in vantaggio in doppia cifra contro un Buducnost arrivato al massimo a -3 e vicino solo nei momenti di calo della squadra di Sergio Scariolo. Per la Virtus ci sono 9 punti di Belinelli e 8 di Teodosic e Hervey: impressionante il numero di recuperi, 12, con 4 di Weems e 3 di Hervey, oltre ai 10 assist e al 64% da due. Da registrare il tiro da fuori, 4 su 11 da tre. Per il Buducnost ci sono 10 punti di Reed e 9 di Cobbs.

37-48 al 19' - La Virtus torna con la testa sulla gara e torna a +11: gli ultimi due liberi di Pajola valgono appunto la doppia cifra di margine sul Buducnost.

35-42 al 17' - Risale la china il Buducnost che approfitta delle difficoltà offensive della Virtus per andare anche in contropiede: bellissimo l'alley-oop che porta Wiley alla schiacciata del -7. Successivamente due perse in fila con Teodosic e Weems.

28-40 al 14' - Belinelli e Cordinier allargano di nuovo la forbice, coach Dzikic costretto al timeout! Dopo il -3 degli avversari, reazione importante di Bologna guidata da Marco e dal francese che ha avuto buonissimo impatto, soprattutto in contropiede.

26-34 al 12' - Prosegue l'ottimo momento di Marco Belinelli: altri due canestri in fila e Virtus che torna a +8. Sono già 7 i punti dell'ex giocatore di Spurs e Bulls tra le altre in NBA.

22-28 A FINE PRIMO QUARTO - Belinelli sulla sirena! Marco segna da tre allo scadere e firma il +6 della Segaredo dopo il primo periodo. Bologna tocca anche il +10 con una partenza sprint firmata da Teodosic ma poi il Buducnost rientra col buon impatto delle seconde linee.

22-25 al 9' - La tripla di Popovic riporta il Buducnost a -3 e obbliga coach Scariolo ad un timeout per richiamare l'attenzione dei suoi in difesa e di avere più calma in attacco. Anche l'ingresso di Jagodic-Kuridza fa bene ai montenegrini.

15-24 all'8' - La bomba di DJ Seeley vale il -7 ridà un po' di ossigeno ai montenegrini. La Virtus però torna subito a +9 con Teodosic che resta indietro un giro, rimane in attacco e segna 2 punti comodi comodi, ed è già a 8.

10-20 al 6' - Ancora quell'asse Teodosic-Tessitori: l'assist battuto a terra del serbo e appoggio del centro azzurro, molto bravo. Poco prima Milos aveva segnato ancora dall'arco.

4-13 al 4' - Fuori Pajola con 2 falli e dentro Nico Mannion: il protagonista però è Teodosic che serve Tessitori con l'assist per l'appoggio del momentaneo 13-3!

0-8 al 2' - Inizio lanciato della Virtus che va ancora a segno con Jaiteh, servito sotto canestro da Weems. L'aggressività difensiva della squadra di Scariolo frena il Buducnost e coach Dzikic chiama timeout.

Inizia la partita! - Partenza forte della Virtus, 5-0 con tripla di Teodosic e contropiede completato da Weems e Hervey. Il quintetto della Segafredo è completato da Pajola e Jaiteh. Nel Buducnost partono Cobbs, Atic, Micov, Wiley e Reed, un quintetto molto fisico.

Quasi tutto pronto per la palla a due: la Segafredo ha recuperato Belinelli e Pajola ma non JaKarr Sampson, rimasto a Bologna. Da notare che la Virtus ha affrontato il Buducnost due volte nelle Top 16 di Eurocup 2020-21 e ha vinto in entrambe le occasioni: 99-89 a Podgorica e 87-65 in casa.

Per Bologna l'appuntamento in Montenegro non arriva in un momento brillante visto che la squadra di Scariolo ha perso due gare in fila in campionato contro le due neopromosse: dopo Napoli è infatti arrivato lo stop in casa di Dertona, 93-76 . Senza contare che il Buducnost è squadra ben attrezzata, con dei lunghi molto fisici come Reed e Wiley, e due guardie esperte e con punti nelle mani come Cobbs e DJ Seeley, l'anno scorso col Bayern Monaco in Eurolega.

Seconda trasferta europea e prima davvero ostica per i campioni d'Italia che si presentano a Podgorica contro il Buducnost, la formazione allenata dall'esperto Aleksandar Dzikic con l'ex milanese Vlado Micov nel roster e anch'essa imbattuta dopo due gare del girone B.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Buducnost Voli-Segafredo Virtus Bologna, terzo impegno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella nuova stagione di Eurocup 2021-22.

