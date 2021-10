48-57 A FINE SECONDO QUARTO - Kevin Hervey allo scadere! L'ex giocatore del Lokomotiv Kuban si mette in proprio sull'ultimo possesso e realizza la tripla che regala il +9 alla Virtus all'intervallo, canestro celebrato con un gesto un po' provocatorio verso il pubblico. All'intervallo laSegafredo ha 10 punti da Belinelli e da Hervey, 9 di Sampson e 7 del trio Tessitori, Alibegovic e Cordinier: la squadra di Scariolo è favorita ma non può permettersi di abbassare troppo la guardia, il Bursaspor ha fatto vedere di poter tornare sotto.

48-54 al 20' - Il Bursaspor ancora più vicino! Prima la gran schiacciata dell'ex canturino Hayes su alley-oop di Bitim e poi, dopo la 5a persa della Segafredo, arriva il jolly di Omer che segna una bomba in passo e tiro allo scadere dei 24". Scariolo obbligato al timeout.

43-53 al 19' - Il Bursaspor in scia sul -10 grazie alla gran schiacciata sulla linea di fondo di Dudzinski, liberato dal blocco di Hayes. La Virtus ha un po' rallentato e i turchi rosicchiano qualche punto.

34-47 al 16' - Piccola reazione del Bursaspor che torna a -13 con una conclusione di Guven e una penetrazione di Freeman, chiusa con una giocata spettacolare. Timeout di Scariolo per parlare un attimo coi suoi.

24-42 al 13' - Spettacolo Virtus, +18 e timeout Bursaspor! Allungo firmato da Tessitori e Alibegovic: segnano 2 liberi a testa e poi confezionano un alto-basso meraviglioso con "Tex" che trova Amar per la rovesciata. Impressionante il 15 su 20 al tiro complessivo della squadra di Scariolo.

21-35 all'11' - Gioco da 4 di Cordinier! L'ex stella di Nanterre piazza la seconda tripla in fila, stavolta con anche il fallo di Andrews: la Virtus ne approfitta ed è massimo vantaggio sul +14.

Ritardo nella ripresa del gioco per un problema tecnico al cronometro sopra uno dei canestri: le squadre tornano a riscaldarsi.

21-31 FINE PRIMO QUARTO - La Segafredo Bologna con un avvio chirurgico a Bursaspor: 9 su 12 da due, 3 su 5 da tre e già 9 assist! Spiccano gli 8 punti di Marco Belinelli e i 5 con 3 assist di Hervey, mentre Cordinier si presenta in campo e piazza la bomba del +10, dopo la super schiacciata di Bitim, l'highlight del match finora.

19-26 al 9' - Dopo il +12 della Virtus firmato da Alibegovic, il Bursaspor risponde guidato da Needham, visto anche in Serie A con la maglia di Reggio Emilia. La squadra di Scariolo è comunque in controllo.

14-23 al 7' - La Virtus arriva a +9: prima il gioco da tre punti di Belinelli, davvero ispirato, poi la tripla di Weems in transizione, infine la bimane di Tessitori, ben servito. Per Bologna 8 su 8 da due al momento!

9-15 al 5' - Due giocate bellissime di JaKarr Sampson: prima viene trovato nei pressi del ferro per la schiacciata, poi si muove in maniera poetica e deposita dopo il passo e tiro.

4-11 al 2' - Partenza fortissima della Segafredo che trova subito il +7, Belinelli e Pajola vanno a segnare comodi in contropiede e costringono il Bursaspor al timeout.

Inizia la partita! Scariolo schiera la Virtus Bologna con Alessandro Pajola, Marco Belinelli, Kyle Weems, Kevin Hervey e JaKarr Sampson.





Per il primo match col Bursaspor, la Segafredo si presenta con qualche assenza. Oltre ai lungodegenti Udoh e Abass, mancheranno anche il pivot francese Mam Jaiteh, reduce da un problema al dito della mano sinistra, il regista serbo Milos Teodosic, fermato da un affaticamento al polpaccio destro, e anche Nico Mannion, fermato dal guaio alla schiena rimediato nel debutto di sabato scorso con Trieste.

La Virtus si presenta alla sfida del Tofas Spor Salonu forte di un cammino perfetto in stagione: 3 vittorie in Supercoppa, con conquista del trofeo alla UniPol Arena, e 4 vittorie in Serie A, l'ultima sabato sera in casa contro l'Allianz Trieste col debutto di Nico Mannion.