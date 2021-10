28-37 al 15' - Sergio Scariolo costretto al timeout perchè la sua Virtus sta difendendo male e attaccando peggio. La gara resta apertissima ma intanto Ulm scappa a +9 con la tripla centrale di Jallow, arrivato a 8 punti.

28-34 al 13' - Mini allungo di Ulm che coi liberi del centro brasiliano Cristiano Felicio tocca il +6. Virtus in difficoltà e molto poco fluida in attacco, anche perchè la difesa del ratiopharm è molto mobile e viva.

EuroCup Virtus Segafredo Bologna-Ratiopharm Ulm in diretta TV e LIVE-Streaming 25/10/2021 A 15:01

23-28 FINE PRIMO QUARTO - Più ratiopharm Ulm che Virtus Bologna nel primo quarto, decisamente meglio i tedeschi che allungano nella parte conclusiva. L'X-Factor è il lungo Bretzel che entra dalla panchina e piazza 9 punti, uniti ai 5 di Christon e Jallow. Per la Segafredo 7 punti di Belinelli e 6 di Jaiteh, soprattutto ci sono giù 5 perse e 1 su 5 da tre per i padroni di casa.

23-24 al 9' - Primo canestro per Mannion! Penetrazione e tiro "arcobaleno" per la guardia della Nazionale ed ex Golden State Warriors che firma i suoi primi punti in Eurocup. Soprattutto firma il -1 dopo la bomba di Gunther.

21-21 al 7' - Scariolo manda in campo tutti e tre i reduci da infortunio, Tedosic, Jaiteh e Mannion. A segnare è proprio il centro francese che prima schiaccia sullo scarico immaginifico di Hervey, poi appoggia sull'assist di Milos. Per Ulm 5 punti del lungo Bretzel, ottimo impatto per lui.

15-14 al 5' - Botta e risposta in questo avvio al PalaDozza! Christon ruba palla e si invola per gioco da tre punti del 12-8 per Ulm, immediata la risposta della Segafredo con Belinelli che insacca 5 punti di fila per il +1.

8-5 al 3' - La Segafredo col solito gioco senza palla: prima Belinelli per il taglio backdoor di Pajola per il 4-2, poi la perfetta transizione con Sampson che pesca il rimorchio nella corsia centrale di Hervey che chiude con la bimane.

I quintetti: Pajola, Belinelli, Weems, Hervey e Sampson per la Virtus Bologna, Christon, il già citato Zugic, Jallow, Blossomgame e Felicio per Ulm.

Buone notizie per Sergio Scariolo che per la partita recupera Jaiteh, Teodosic e Mannion, da capire poi il minutaggio che verrà riservato per i tre "rientranti". In casa Ulm riflettori sul talento montenegrino classe 2003 Fedor Zugic, guardia per cui sono arrivati a Bologna una decina di scout NBA per vederlo dal vivo.

La Virtus Bologna arriva a questa partita dopo essere incappata nella prima sconfitta stagionale dopo 8 vittorie: infatti domenica scorsa alle 12 la Segafredo ha perso in volata 92-89 sul paruqte della Gevi Napoli , al PalaBarbuto, match giocato ancora senza Teodosic, Mannion e Jaiteh, oltre ai lungodegenti Abass e Udoh. Viceversa la squadra di Lakovic si è rifatta in Bundesliga vincendo 81-78 in trasferta contro il Chemnitz.

La Segafredo ha iniziato forte il torneo vincendo nettamente in Turchia per 101-83 contro il Frutti Extra Bursaspor mentre Ulm ha perso in casa contro il Buducnost dell'ex milanese Vlado Micov per 86-79, un match in cui ai tedeschi non sono bastati i 17 punti di Blossomgame, i 14 dell'ex pesarese Christon e i 12 del brasiliano Felicio, pivot ex Chicago Bulls.

Prima sul parquet amico del PalaDozza per i campioni d'Italia che nella seconda giornata del gruppo B si trovano di fronte il Ratiopharm Ulm , formazione tedesca allenata da Jaka Lakovic, ex playmaker sloveno, mancino, visto anche in Italia ad Avellino oltre che per tanti anni in Eurolega.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-Ratiopharm Ulm, debutto casalingo della formazione di coach Sergio Scariolo nella nuova stagione di Eurocup 2021-22.

