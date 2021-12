10-18 al 6' - Prova a scappare la Segafredo che tocca il +8 con Jaiteh e due canestri in fila di Weems. I padroni di casa invece si aggrappano alle giocate di Ferrell: due triple in un amen per l'ex giocatore di Mavericks e Kings in NBA.

5-10 al 2' - Inizio lanciato della Virtus, soprattutto di Milos Teodosic che insacca due triple consecutive! Ispirato il mago serbo che ha anche firmato un assist.

Ad

I quintetti: Virtus con Teodosic, Pajola, che è recuperato e disponibile, Weems, Alibegovic e Jaiteh; Lubiana con Ferrell, Blazic, Muric e gli ex italiani Ejim, visto a Venezia, e Omic, centro passato dall'Olimpia MIlano.

EuroCup Cedevita Olimpia-Virtus Bologna in diretta TV e LIVE-Streaming 06/12/2021 A 17:41

La Virtus punta a proseguire la striscia vincente di quattro gare, tre in campionato e quella in Eurocup contro l'Umana Reyer Venezia: derby vinto 90-84 alla Segafredo Arena prima della pausa riservata alle nazionali per le qualificazioni al Mondiale 2023.

Il Cedevita Olimpia di Jurica Golemac ha un bilancio di 2-3 in Eurocup e ha perso le ultime due partite con Buducnost e in casa con Ulm: in generale la formazione nata dalla fusione abbastanza recente tra Olimpia Lubiana e Cedevita Zagabria non è in un buon momento avendo perso quattro delle ultime cinque gare disputate. Il Cedevita è squadra esperta coi nazionali sloveni Mjric e Blazic, la guardia americana Jacob Pullen, il go-to-guy, e due lunghi atletici come Melvin Ejim, canadese ex Venezia, e Zach Auguste, pivot visto anche in Eurolega col Panathinaikos, senza dimenticare l'ultimo innesto Yogi Ferrell, guardia lui pure arrivato dai verdi da Atene l'1 dicembre.

Terza trasferta europea per la Virtus che ha vinto al debutto sul campo del Bursasport ma poi è incappata nel ko a Podgorica contro il Buducnost: 3 vinte e 2 perse il bilancio della Segafredo che si presenta all'Arena Stozice in emergenza, con Cordinier sicuro assente e il dubbio dei vari Pajola e Hervey, usciti malconci dalla gara con Sassari. Anche Mannion e Sampson non è detto siano del match.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Cedevita Olimpia Lubiana-Virtus Segafredo Bologna, sesto impegno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella nuova stagione di Eurocup 2021-22.

Teodosic col canestro decisivo per la Virtus Bologna

EuroCup Scatta l'Eurocup: le 5 domande sulla competizione 2021-22 19/10/2021 A 10:21