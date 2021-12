Gli isolani sono una squadra che punta moltissimo sul tiro da tre punti: a roster ci sono ben sette giocatori che finora tirano dall'arco con almeno il 37%, arrivando a ben oltre il 50% (58% Salvò e 52% Shurna). Il pericolo pubblico numero 1 è il canadese Dylan Ennis, che viaggia a 16 punti di media, ma non vanno sottovalutati il regista francese Albicy, l'ala argentina Brussino, e il gigante ucraino Pustovyi, ex Barcellona.

La Segafredo va a caccia della quarta vittoria di fila in coppa e della nona complessiva: al netto dei vari infortuni che hanno colpito il roster, la Virtus sta volando a vele spiegate e viene dalla doppietta della scorsa settimana con successi contro il Promitheas e poi nel derby di Basket City con la Fortitudo. Non è in un momento felice invece Gran Canaria, a dispetto del 5-2 in Eurocup: la formazione di Porfirio Fisac è 7-7 in Liga ACB e ha vinto solo una delle ultime sei gare giocate, quella col Buducnost a Podgorica per 83-76 in Eurocup (4 ko di fila in campionato).