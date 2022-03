36-49 al 24' - Timeout obbligato per Patrasso che finisce a -13 dopo l'8-0 della Virtus: gli ultimi due canestri sono firmati da Hackett con un bel jumper dalla media distanza e da Cordinier in contropiede dopo recupero difensivo di "Dani Boy".

36-41 al 22' - Inizio lanciato della Virtus dopo l'intervallo: tripla di Weems, canestro di Cordinier e di nuovo +11. Il Promitheas però risponde immediatamente con le bombe di Gaddy e di Rogkavopoulos, al quarto bersaglio dall'arco per 12 punti.

LE STATOSTICHE DEL PRIMO TEMPO - Due squadre che stanno tirando maluccio da due, 46%, da tre, 3 su 10 per il greci, 2 su 9 per la Virtus, e ai liberi, 50% per entrambe; c'è equilibrio a rimbalzo, 22 a 21 per Bologna, che ha 6 recuperi contro le 2 del Promitheas, già a 9 perse.

30-36 A FINE SECONDO QUARTO - Pausa lunga a Patrasso, la Virtus Bologna va all'intervallo con 6 punti di vantaggio dopo aver toccato anche il +11. Finale in calando visti i due errori dall'arco, non costruiti benissimo, di Cordinier, comunque il migliore dei suoi con 10 punti. Il Promitheas fatica tremendamente a segnare ma è in scia, grazie anche alle tre bombe, 9 punti, di Rogkavopoulos.

26-34 al 18' - Dopo il +11 firmato dal primo canestro della gara di Hackett (anche primo tiro per lui), il Promitheas risponde con Agravanis che riceve, segna e completa il gioco da tre punti per il fallo di Alibegovic. La Virtus non deve mollare proprio ora che si avvicina l'intervallo.

21-31 al 15' - Punto esclamativo di Isaia Cordinier che vola in contropiede, chiude con la bimane e fa +10 Virtus, obbligando coach Zouros al timeot. Dopo i canestri di Tessitori e Weems, la Segafredo arriva alla doppia cifra di vantaggio col francese, al momento il migliore; soprattutto buone indicazioni dalla difesa che ha concesso appena 21 punti in 15'.

19-23 al 12' - Tante, troppe frozature per la Segafredo che non trova fluidità in attacco. Dopo il +7 firmato da Pajola, che poi sbaglia due liberi, il Promitheas accorcia nuovamente col solito Rogkavopoulos che dall'angolo insacca la terza bomba del suo match. Timeout per Scariolo.

16-21 A FINE PRIMO QUARTO - Si chiude con le marce alte il primo periodo: Hervey dall'arco firma il +8 Virtus, poi Rogkavopoulos si inventa il buzzer beater da metà campo per tenere lì il Promitheas a -5. Proprio Rogkavopoulos è il migliore per i greci con 6 punti (due triple), nella Segafredo spicca Cordinier con 7.

10-16 all'8' - Grande primo quarto di Isaia Cordinier che segna due canestri in fila, sono 7 per lui e fa +6 per la Virtus. Dall'altra parte Pajola esagera con la difesa d'anticipo e viene bucato da Ray che va in backdoor e schiaccia.

5-10 al 5' - Primo timeout del match e Segafredo che cavalca un parziale di 8-0: la tripla di Cordinier vale il sorpasso, poi Weems segna in tap-in dopo l'errore in lunetta di Jaiteh. Le due squadre non stanno comunque tirando bene in questo avvio: 2 su 5 per i greci, addirittura 3 su 10 per Bologna.

5-4 al 3' - Ci pensa Cordinier a sbloccare la Virtus col primo canestro dal campo e risponde ai bersagli di Rogkavopoulos dall'arco e di Grant in jumper dalla lunetta.

Inizia il match alla Dimitris Tofalos Arena!

I due quintetti: Scariolo manda sul parquet per la sua Virtus Hackett, Weems, Cordinier, Shengelia e Jaiteh, uno starting five molto alto e muscolare; il Promitheas risponde con Gabby, Ray, Rogkavopoulos, Agravanis e Jerai Grant.

A Patrasso la Virtus si presenta col rientrante Kevin Hervey mentre non c'è Milos Teodosic, rimasto a casa per un lieve problema alla coscia, oltre all'infortunato Teodosic.

All'andata la Segafredo vinse nettamente in casa 91-72 con 18 punti di Weems e 14 di Alibegovic però nell'unico precedente giocato a Patrasso, il 22 ottobre 2019 sempre in Eurocup, fu il Promitheas ad imporsi 78-69 con cinque giocatori in doppia cifra e Langston Hall in cattedra con 16 punti; per la Virtus i migliori furono Teodosic e Vince Hunter con 17 e 14 punti rispettivamente.

Il Promitheas è attualmente ultimo nel girone con 4-11, ha perso le ultime due partite - in trasferta a Podgorica e a Lubiana - e tre delle ultime quattro, però ha vinto le ultime due disputate alla Dimitris Tofalos Arena con Ulm e Bourg, per cui rimane avversario tignoso e non ancora escluso definitivamente dalla corsa ai playoff. La formazione di Ilias Zouros è zeppa di veterani come Agravanis, Gkikas e Giannopoulos, americani esperti come l'ex bresciano Dario Hunt e l'ex virtussino Abdul Gaddy, e due riferimenti offensivi chiari come la guardia Kendrick Ray e il lungo Jerai Grant, fratello del milanese Jerian e del famoso Jerami, stella dei Detroit Pistons.

La Virtus è al momento quinta con un bilancio di 8-7 ma ha vinto solo tre gare in trasferta, l'ultima al Taliercio contro Venezia: fondamentale per i campioni d'Italia in carica arrivare al quarto posto che permette di avere il fattore campo almeno al primo turno dei playoff.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Promitheas Patrasso-Virtus Segafredo Bologna, 16esimo turno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

