24-22 al 12' - I lunghi della Segafredo dominano, Bologna rimonta fino a -2 e Ulm è obbligata a chiamare timeout. Ottimo Tessitori con tripla e canestro a rimbalzo, poi recupero di Belinelli che serve Jaiteh tutto solo in contropiede per la schiacciata. Dall'ingresso di Bretzel e Herkenhoff la Virtus sta banchettando.

22-15 A FINE PRIMO QUARTO - Dopo un inizio complesso la Virtus Bologna cambia marcia e chiude il primo periodo a -7 dopo aver toccato anche il -11 contro il ratiopharm. Ottimo impatto per Belinelli, 3 punti, e per la coppia Jaiteh-Tessitori, 4 a testa, che accorciano il divario; l'energia di Ulm fa la differenza in avvio, spiccano Christon e Jallow con 6 punti ciascuno.

16-7 al 7' - Serve un aiuto dalla panchina per la Virtus Bologna ed ecco Marco Belinelli. Perfetta uscita dai blocchi e tripla difficilissima dalla punta, la prima della serata per la Segafredo che sta facendo una fatica enorme in questi primi minuti.

12-2 al 5' - Sergio Scariolo obbligato al primo timeout dopo la schiacciata in tap-in di Jallow che vale il +8 Ulm. La Virtus è su 1 su 8 al tiro dal campo in questo complicato avvio. Al rientro in campo, altro errore e altro canestro in contropiede di Jallow che fa 12-2.

6-2 al 3' - Mani fredde in questo avvio per Bologna: un solo canestro con Weems in contropiede, poi tanti errori. Ulm non fa meglio ma è davanti.

I quintetti: Scariolo per la Virtus sceglie Pajola, Weems, Cordinier, Alibegovic e Sampson, uno starting five molto muscolare; Ulm risponde con Christon, Thornwell, Jallow, Blossomgame e Felicio.

E' tutto pronto a Ulm, le due squadre hanno completato il riscaldamento e sono pronte per la palla a due. Si gioca a porte chiuse visto l'elevato numero di contagi in Germania per la pandemia; inoltre il ratiopharm è senza coach Lakovic, positivo al Covid, al suo posto in panchina c'è Tyron McCoy.

La formazione di Lakovic è in un buon momento avendo vinto le ultime quattro sfide di campionato e può sempre puntare sul centro brasiliano Felicio, ex Chicago Bulls, sull'ala Blossomgame, e sul regista Christon, visto a Pesaro, che producono 43 degli 80 punti di media della squadra. Anche la Virtus, pur con le solite assenze di Teodosic e Hervey, e la positività al Covid di Mannion, ha vinto le ultime tre gare di Serie A con Reggio Emilia, Treviso e Brindisi

La Segafredo, che la scorsa settimana non ha giocato la gara col Bursaspor per le positività al Covid nella formazione turca , ha conquistato i tre precedenti col ratiopharm, compreso il match d'andata al PalaDozza, vinto 87-76 non senza soffrire con 20 punti di Jaiteh e 15 a testa di Belinelli e Sampson.

La squadra di Sergio Scariolo è quarta nel gruppo B con un record di 6-3 alle spalle di Gran Canaria, Buducnost e Valencia, mentre i tedeschi di Jaka Lakovic sono subito dietro con un bilancio di 5-5: nell'ultima gara disputata la Virtus aveva battuto 83-82 Bourg rischiando la beffa nel finale , Ulm invece è reduce da una clamorosa vittoria esterna per 89-68 a Podgorica contro il Buducnost.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di ratiopharm Ulm-Segafredo Virtus Bologna, undicesimo impegno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

