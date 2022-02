17-8 al 6' - Coach Scariolo obbligato al timeout dopo la schiacciata in contropiede di Tobey, lanciato da Prepelic dopo una banale persa della Virtus. La Segafredo deve dare una risposta immediata contro una formazione in straordinaria forma come sono i Taronja.

11-6 al 4' - Partenza lanciata per Valencia che prova una mini fuga con la schiacciatona di Pradilla contro la difesa bianconera e la tripla centrale di Claver. Per la Segafredo a segno, tra gli altri, Cordinier e Jaiteh.

Ad

I quintetti: Virtus con Pajola, Weems, Cordinier, Alibegovic e Jaiteh; Valencia risponde con Hermannsson, Prepelic, Claver, Pradilla e Tobey.

EuroCup Valencia-Virtus Segafredo Bologna in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 23:09

Squadre in campo a La Fonteta: la Virtus Bologna fa visita ad una delle super favorite del torneo, Valencia. Coach Scariolo deve sempre fare a mano di Teodosic e Hervey, ma recupera capitan Belinelli e Sampson dopo la positività al Covid.

La Virtus Bologna proverà a riscattare la sconfitta dell'andata al PalaDozza, 97-96 il 10 novembre scorso , con gli spagnoli capaci di ribaltare il risultato nell'ultimo quarto dopo essere stati a -21 nel secondo periodo (46-25). Una chiave sarà migliorare la percentuale al tiro da tre visto che Bologna nelle ultime due ha viaggiato col 21%, 12 su 56 complessivo.

Valencia è seconda nel girone con un record di 8-4 al pari del Buducnost, alle spalle di Gran Canaria: proprio gli isolani sono stati gli unici a batere la formazione di Penarroya nelle ultime 11 partite fra campionato ed Eurocup, 91-90 in overtime a Las Palmas la scorsa settimana. Un ko subito dimenticato dall'ultima vittoria in Liga ACB, quella di domenica per 94-93 sul campo del Real Madrid con 16 punti a testa per Prepelic e Rivero.

La squadra di Sergio Scariolo, sempre alle prese con diverse assenze, ha bisogno di un successo per invertire la rotta in Europa visto che sta prendendo una piega non felice: 6-5 per la Virtus, quarto posto davanti a Ulm, ma tre sconfitte nelle ultime quattro, con Gran Canaria, Ulm e Buducnost in casa . In generale Bologna ha faticato in trasferta dove ha perso tre gare su cinque (vinto solo a Bursa e a Lubiana) e ha bisogno di un segnale su un campo importante come è La Fonteta. La Segafredo può gioire per il cammino in campionato dove ha vinto 5 gare di fila pur senza brillare, l'ultima a Masnago contro Varese.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Valencia-Segafredo Virtus Bologna, 13esimo impegno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

Attacco e difesa: Kyle Weems è l'MVP dell'anno solare

Serie A La Virtus Bologna passa col brivido a Varese 81-80 06/02/2022 A 21:48