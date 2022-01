47-53 al 25' - La Virtus con pochissimo ritmo in questa ripresa, Scariolo costretto al timeout sul -6. I canestri di Jones e Sulaimon, e i liberi di Williams, ridanno due possessi pieni di vantaggio a Bourg en Bresse.

45-44 al 22' - Iniziato il secondo tempo alla Segafredo Arena. Il primo canestro è firmato dalla Virtus con Weems in contropiede, la replica di Bourg è di Jones per il nuovo -1.

43-42 A FINE SECONDO QUARTO - Intervallo a Bologna con situazione equilibrata fra Virtus e Bourg: entrambe hanno tentato un allungo, +7 per la Segafredo, +6 per i francesi, ma senza andare oltre. I padroni di casa hanno 7 punti da Belinelli e 6 da Cordinier, Jaiteh e Sampson, in un primo tempo da 14 su 23 da due e 4 su 8 da tre. Per il Bourg, che tira 7 su 12 dall'arco e conduce 15-11 nella lotta a rimbalzo, il migliore è Williams con 9 punti, seguito da Pelos e Jones con 8.

43-42 al 19' - Ultimo timeout di Scariolo in vista dei 26" conclusivi della Virtus. L'obiettivo è rispondere a Boug, tornata a -1 con 5 punti consecutivi di JaCorey Williams, compresa una schiacciatona a due mani.

39-37 al 18' - Reazione importante della Sagafredo al break di Bourg! A suonare la carica è Cordinier con due triple, una centrale e una dall'angolo, poi è Weems in transizione a firmare la bomba del sorpasso che obbliga i francesi al timeout. Da segnalare anche un canestro di Sampson. Per Bourg invece si fa notare l'ex varesino Jones.

26-32 al 15' - Bourg en Bresse bollente dall'arco! Altre due triple di Benitez e Chassang e +6 per i francesi che provano un mini allungo con un break di 15-2 di sole triple: 7 su 12 la percentuale di Bourg.

26-26 al 13' - Risponde colpo su colpo e resiste Bourg en Bresse: dopo il +7 Virtus firmato da Jaiteh, i francesi trovano con Pelos e Roos tre bombe per la parità assoluto. Coach Scariolo costretto al timeout per riordinare le idee, in attacco e in difesa.

22-17 A FINE PRIMO QUARTO - Si chiude con le marce alte il primo periodo per la Virtus, col canestro in penetrazione di Belinelli su una splendida rimessa. L'ex di Spurs e Bulls tra le tante è il migliore con 5 punti, davanti ai 4 di Ruzzier e Alibegovic; spazio anche per il rientro di Mannion e Weems. Per Bourg a quota 5 c'è Pelos.

18-12 all'8' - Dopo il -2 e il timeout di Scariolo, bella reazione della Segafredo. Subito una tripla centrale di Belinelli, un gioco da tre punti di Pajola e un canestro di Jaiteh per il break di 8-0 dei bianconeri.

10-10 al 5' - Parità in questo avvio di partita, con l'ex varesino Jones protagonista insieme a Courby con la tripla. Per la Virtus molto attivi Alibegovic, 4 punti con già 5 tiri, e Ruzzier, 4 pure per lui.

4-2 al 2' - Iniziata la sfida, la prima del 2022 in Eurocup. Buon avvio della Virtus a segno con Alibegovic e con Ruzzier in contropiede, lui scelto per il quintetto al posto di Mannion. Per Bourg il primo bersaglio è dell'ex trentino JaCorey Williams a rimbalzo.

Tutto pronto per la palla a due alla Segafredo Arena. I quintetti: Segafredo con Ruzzier, Pajola, Cordinier, Alibegovic, Sampson (assente Teodosic, recuperati Mannion e Weems), Bourg en Bresse con Harris, Sulaimon, Jones, Courby e JaCorey Williams, ex Trento.

Sarà il terzo confronto in circa un anno tra le due squadre: nella passata stagione di Eurocup, la Virtus Bologna vinse entrambe le sfide con Bourg nelle Top 16! La Segafredo si impose nettamente 83-62 in casa mentre in Francia finì 99-87 con 21 punti di Teodosic e 23 con 11 rimbalzi di Vince Hunter.

I francesi, che hanno vinto gli ultimi due impegni in campionato dopo una serie di 5 ko, saranno senza Eric Mika, il centro visto anche a Brescia, ma potranno contare su Jalen Jones, ala appena arrivata da Varese. Occhi anche sugli esterni CJ Harris e Rasheed Sulaimon, e su JaCorey Williams, lungo mancino lo scorso anno a Trento.

La Segafredo non avrà a disposizione Hervey e Teodosic, per il quale si è tirato un sospiro di sollievo , mentre è in dubbio la presenza di Nico Mannion: coach Scariolo dovrà chiedere uno sforzo extra ai vari Pajola, Belinelli, Jaiteh e Cordinier, quest'ultimo rientrato dopo il problema alla caviglia.

La squadra di Sergio Scariolo è terza nel gruppo B con un bilancio di 5-3 dietro al Buducnost e a Gran Canaria, formazione con cui ; Bourg invece è in fondo insieme al Promitheas con un record di 2-6 e ha vinto solo una delle ultime quattro gare disputate, contro il Bursaspor per 95-65.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-Bourg en Bresse, nono impegno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

