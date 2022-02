43-40 al 25' - La Virtus mette la freccia! Prima Jaiteh e Alibegovic dalla lunetta firmano la parità sul 38-38, poi sono Weems e Cordinier con la tripla dall'angolo a dare il vantaggio alla formazione di Scariolo e costringere al timeout il Buducnost. Match apertissimo ma la Segafredo continua a dare segnali confortanti soprattutto in difesa.

35-38 al 22' - Sempre dalla buona difesa riparte la Virtus che trova con Weems e i liberi di Cordinier il nuovo -3. Dietro è sempre determinante la presenza di Jaiteh, autore di una stoppata sul tentativo di tiro da fuori di Cobbs.

30-34 A FINE SECONDO QUARTO - A contatto o quasi la Segafredo Virtus dopo il primo tempo contro il Buducnost, 20' tutt'altro che semplici in cui la formazione di Scariolo si è trovata anche a -9. Pesa il 2 su 14 da tre complessivo, la garanzia è Jaiteh con 11 punti e 6 rimbalzi; a tratti bene Mannion con 5 punti ma pure con 3 falli. Per i montenegrini 8 su 14 da due e 5 su 5 da tre nei primi due periodi: 4 bombe arrivano da Petar Popovic, bollente con 17 punti, la metà del fatturato dei suoi.

29-32 al 19' - Parte sempre dalla difesa la reazione della Virtus. Fermare gli avversari è la chiave per prendere fiducia e andare dall'altra parte dove Jaiteh inchioda a due mani e poi Weems segna il jumper, prendendosi la rivincita dopo la stoppata di Reed. La Segafredo è a -3 anche se la nota negativa è il 3° fallo di Mannion.

23-32 al 16' - Ora è Scariolo a dover chiamare il timeout, costretto dalla pioggia di triple di Petar Popovic. Due in fila per il +9 del Buducnost, 4 totali per 17 punti per lo specialista della formazione montenegrina, una risposta clamorosa dopo l'ennesimo -3 della Virtus con la giocata sull'asse Cordinier-Jaiteh.

21-23 al 14' - Finalmente la Virtus! Dopo la tripla di Popovic e il libero di Reed per il 23-15 Buducnost, +8, arriva una bella replica della Segafredo con le bombe di Mannion e di Alexander, servito proprio da Nico in contropiede. Dopo 8 errori consecutivi dall'arco, la squadra di Scariolo si sblocca e obbliga Dzikic al timeout.

13-19 A FINE PRIMO QUARTO - Primo periodo in archivio e non arrivano buoni segnali per la Virtus Bologna che, dopo la partenza 11-5, è arrivato un controparziale di 14-2 quando coach Scariolo ha dovuto dare fondo alle rotazioni. Gravi difficoltà soprattutto dall'arco per la Segafredo, 0 su 8 da tre. Per il Buducnost buon impatto dalla panchina di Perry e Popovic, 5 punti a testa.

11-14 al 9' - Iniziano le rotazioni per i due allenatori: nella Virtus dentro fra gli altri Cordinier che segna l'undicesimo punto, dall'altra parte per il Buducnost spazio per Tarolis a rimbalzo, per Kerry che segna da tre, e per Atic, autore del 14-11.

9-5 al 6' - CI pensa Jaiteh ad accendere l'arena: segna col jumper dalla media di distanza per il 6-2, poi stoppa la penetrazione di Micov e dall'altra parte realizza in avvicinamento con anche il fallo subito. Ottimo il lavoro del francese, costretto agli straordinari stasera data l'assenza di Sampson. Per il Budcnost 4 punti di Cobbs sui 5 della squadra.

2-0 al 3' - Mani fredde per entrambe le squadre in questo avvio di gara alla Segafredo Arena. A sbloccare lo zero a zero è Weems con una schiacciata a rimbalzo d'attacco dopo 120 secondi di gioco. Per Bologna 1 su 7 dal campo, per il Buducnost 0 su 3.

Ecco i due quintetti: la Virtus di Scariolo parte con Pajola, Mannion, Weems, Alibegovic e Jaiteh, il Buducnost di coach Dzikic replica con Cobbs, Seeley, l'ex milanese Micov, Jagodic-Kuriza e Willie Reed.

Confermate le assenze di Belinelli e Sampson, positivi al Covid, che si vanno ad aggiungere alle assenze di Teodosic, Hervey, Udoh e Abass infortunati. Per il Buducnost ci sarà l'esordio di Kendrick Perry, guardia americana ex Panathinaikos.

Un confronto importante per tutte e due le squadre, con la Virtus che vorrà riscattare il ko per 86-82 dell'andata a Podgorica griffato dai 23 punti di Justin Cobbs. La guardia è il leader e trascinatore del Buducnost al pari dell'ex milanese Micov, da non sottovalutare Dennis Seeley mentre servirà grosso lavoro per arginare la fisicità dei lunghi Reed, Wiley e Jagodic-Kuriza, molto fastidiosi nel match d'andata. La Segafredo sarà ancora senza Teodosic e Hervey, rispetto al match di Ulm torna a disposizione Mannion, mentre si parla di tre possibili casi Covid ancora da verificare (Belinelli, Sampson e Jaiteh).

Entrambe sono invece lanciate in campionato, con Bologna che vinto le ultime quattro partite - sabato scorso per 79-71 contro Cremona -, mentre il Buducnost cavalca una striscia di sei successi in ABA Liga, l'ultimo in casa per 93-91 col Cedevita Olimpia Lubiana.

Le due squadre sono al momento nella zona alta del gruppo alle spalle di Gran Canaria e Valencia, ma non sono in un periodo di grande brillantezza: la Virtus di Sergio Scariolo ha perso due delle ultime tre gare, entrambe in trasferta a Gran Canaria e ad Ulm settimana scorsa , e ha vinto in volata e con fatica in casa con Bourg; i montenegrini hanno perso tre delle ultime cinque gare europee, soprattutto sono stati travolti nelle ultime due, 89-68 in casa da Ulm, e 103-76 a La Fonteta contro la lanciatissima Valencia. Il record del Buducnost è 7-4, la Segafredo insegue con 6-4 ma con una gara in meno, quella rinviata in casa col Bursaspor.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-Buducnost Podgorica, 12esimo impegno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

