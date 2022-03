11-10 al 6' - Bursaspor obbligato al timeout dopo la schiacciata di Jaiteh del sorpasso Virtus! Il centro francese si conferma fondamentale per la Segafredo e segna 6 punti consecutivi, due liberi e due canestri da sotto, una presenza totale.

5-5 al 3' - Si sblocca anche la Segafredo Virtus! Tutti di Kyle Weems i punti dei padroni di casa, prima un 2+1 vicino al ferro, poi un bel jumper dalla media a gioco rotto. Avvio non certo brillante della squadra di Scariolo che deve ingranare la marcia il prima possibile.

0-2 al 2' - La gara si sblocca dopo due giri d'orologio alla Segafredo Arena. La Virtus è sbilanciata nella transizione difensiva ed è Dudzinski a segnare tutto solo sotto il canestro, servito da Andrews.

I quintetti: il Bursaspor parte con Needham, Andrews, Bitim, Dudzinski e Hayes; la Virtus Bologna risponde con Pajola, Teodosic, Weems, Hervey e Jaiteh. Partono dalla panchina sia Mannion, sia il capitano Belinelli.

La grande notizia di giornata in casa Segafredo Virtus Bologna è l'annuncio della firma di Daniel Hackett fino al 2024: la guardia classe 1987 risolve l'accordo col CSKA Mosca e torna in Italia dove mancava da 7 anni

Il Bursaspor è al momento nono in classifica ma sempre in corsa per strappare un posto playoff: i turchi hanno un record di 4-7 ma hanno vinto l'ultimo incontro in casa col Promitheas che ha permesso di interrompere una striscia di tre ko. All'andata, la prima stagionale di Eurocup, la Virtus si impose nettamente 101-83 in Turchia: rispetto a quel match il Bursaspor non ha più Allerik Freeman, passato al CSKA Mosca, però ci sono elementi importanti come Andrews e gli ex "italiani" Hayes e Needham, visti rispettivamente a Cantù e Reggio Emilia.

La Virtus deve fare risultato anche per cancellare la brutta sconfitta nella semifinale di Pesaro contro Tortona, un ko che ha alzato i toni da parte della dirigenza verso squadra e coaching staff: ora che il gruppo è tornato al completo, con anche i rientri di Teodosic e Hervey, la Segafredo deve cambiare marcia anche perchè l'Eurocup resta l'unica strada percorribile per arrivare nell'agognata Eurolega.

Dopo la Coppa Italia e la finestra dedicata alle nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali del 2023, i giocatori sono tornati agli ordini di Sergio Scariolo per preparare questo impegno, il primo di una settimana che si chiuderà con l'impegno di campionato, sempre in casa, contro la Gevi Napoli (domenica sera alle 20). Una sfida molto delicata e da non fallire per la Virtus, al momento quinta nel girone alle spalle della Reyer Venezia con un record di 6-6 e reduce da tre sconfitte di fila (4 ko nelle ultime 5), l'ultima a La Fonteta contro Valencia prima della pausa.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-Bursaspor, recupero del decimo turno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

