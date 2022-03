50-59 al 24' - Due triple fuori ritmo di Muric ridanno il +11 al Cedevita dopo un paio di situazioni non concretizzate dalla Virtus. Poi è Jaiteh da sotto, a rimbalzo, a segnare il canestro del nuovo -9. Il francese è già i doppia doppia, 10 punti e 11 rimbalzi, anche se la Segafredo prosegue nelle sue difficoltà.

46-51 al 21' - Dopo l'intervallo si torna in campo: nella Virtus subito in campo Pajola e Shengelia. Proprio il georgiano segna di mano sinistra in avvicinamento il -5 e arriva in doppia cifra, 10 punti per l'ex CSKA.

Ad

44-51 A FINE SECONDO QUARTO - In archivio i primi due periodi alla Segafredo Arena e la Virtus deve fare i conti con parecchie difficoltà dal punto di vista difensivo, come dimostrano i 51 punti segnati dal Cedevita. Gli sloveni hanno grandi percentuali - 48% da due e 44% da tre -, ma hanno anche avuto conclusioni fin troppo agevoli: brillano Pullen e Zoran Dragic, 16 e 9 punti. Tira peggio Bologna, 5 su 15 sull'arco, ma il problema resta la difesa: buon esordio di Toko Shengelia, 8 punti con 4 rimbalzi e 3 assist, Teodosic è a 9 con 7 assist. La nota positiva è la rimonta da -15 a -7.

EuroCup Virtus Bologna-Cedevita Olimpia in diretta TV e LIVE-Streaming 14/03/2022 A 20:12

42-49 al 20' - Prima Jaiteh con un movimento elegante da sotto, poi la bomba di Shengelia, già a 8 punti, e la Virtus risale fino a -7! Il problema resta la difesa e gli errori di disattenzione e comunicazione.

37-47 al 18' - Un paio di buone azioni difensive permettono alla Virtus di rosicchiare qualcosa: l'ultimo canestro in penetrazione di Teodosic, fin troppo semplice, porta Golemac a chiamare timeout. Gli ultimi possessi del Cedevita sono troppo frenetici, brava la Segafredo ad approfittarne, e ora bisogna continuare.

29-44 al 15' - Momentaccio per la Segafredo che si è piantata in attacco e sprofonda a -15! Timeout necessario per Gavrilovic e Diana dopo i 5 punti consecutivi di Ferrell, compresa la bomba in transizione contro Alibegovic. Il Cedevita sta tirando 17 su 33 dal campo, impressionante, in poco più di 15 minuti.

26-36 al 12' - Vola a +10 il Cedevita grazie a Pullen, infuocato e con la quarta bomba su quattro tentativi già a segno. La Virtus per il momento accetta il ritmo frenetico degli avversari ma non riesce a colpire: l'ultimo errore è di Mannion dall'angolo.

24-31 A FINE PRIMO QUARTO - Avvio debordante del Cedevita che insacca 31 punti in un clamoroso primo periodo con 8 su 13 da due e 5 su 11 da tre; notevole l'impatto di Pullen, già 11 punti, mentre Blazic è a 7. Segna tanto anche la Virtus Bologna - 8 punti di Weems, 5 di Teodosic e 4 su 8 dall'arco - ma serve registrare qualcosa in difesa e nella gestione del pallone (4 perse). Buon esordio di Toko Shengelia, una tripla e 3 assist per il georgiano.

21-24 al 9' - Notevole impatto di Shengelia! Prima il rimbalzo offensivo e l'assist per la bomba di Teodosic, poi un altro assist per l'inchiodata a due mani di Sampson che vale il -3 e obbliga Golemac al timeout. Il Cedevita però sta facendo un'ottima gara grazie soprattutto all'ex di turno Pullen, 8 punti con 3 su 3 dal campo.

12-17 al 6' - Boato per l'esordio di Shengelia e il georgiano, fermo da 46 giorni, insacca una bomba al primo pallone toccato. Importante perchè risponde alla tripla del +8 di Pullen.

7-11 al 4' - Due palle perse portano a due canestri facili in contropiede del Cedevita: prima la schiacciata di Dragic e poi l'appoggio di Omic. Per la Virtus il momentaneo pareggio sul 7-7 è firmato da una bomba di Alibegovic. Il controllo del ritmo e delle perse sarà una chiave del match per Bologna.

Gara iniziata alla Segafredo Arena! I primi canestri sono di Muric per il Cedevita e di Weems per la Virtus.

I quintetti: Virtus Bologna con Teodosic, Hackett, Weems, Alibegovic e Jaiteh; Cedevita con Ferrell, Zoran Dragic, Blazic, Muric e Omic le scelte di coach Golemac. Come detto la Segafredo è senza Sergio Scariolo, a casa in quarantena: gestione affidata agli assistenti Gavrilovic e Andrea Diana. Parte dalla panchina, pronto al debutto, Toko Shengelia.

Sarà il quarto confronto in due stagioni filate tra le due squadre: la Segafredo ha vinto nei tre precedenti, compreso quello in casa del 13 gennaio 2021 per 90-76 con 25 punti di Belinelli, 22 con 9 rimbalzi di Vince Hunter e 13 della coppia Weems-Teodosic.

Il Cedevita è la squadra più in forma del girone, ha vinto le ultime quattro partite ed è in piena corsa per un posto nei playoff con un bilancio di 7-7, appena dietro a Venezia e alla stessa Virtus. Si aggrappa al duo di guardie americane Pullen e Ferrell (il migliore dei suoi con 16 punti e 5 assist di media), ai lunghi Omic e Auguste, e al comparto di giocatori locali che vanta Blazic e Muric, più Zoran Dragic, arrivato a stagione in corsa dopo la breve esperienza allo Zalgiris Kaunas in Eurolega.

I campioni d'Italia in carica, senza il capitano Marco Belinelli, infortunato, e senza coach Sergio Scariolo, a casa col Covid, si trovano al quarto posto con un record di 8-6 alla pari del Buducnost ma vogliono risalire la classifica in vista dei playoff e puntano al tris contro la formazione slovena, sconfitta all'andata all'Arena Stozice per 104-101 con 21 punti di Belinelli, 19 con 9 assist di Teodosic e 17 di Jaiteh. Rispetto a quella gara Bologna potrà contare su Daniel Hackett e Toko Shengelia, .

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-Cedevita Olimpia Lubiana, 15esimo turno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

Attacco e difesa: Kyle Weems è l'MVP dell'anno solare

Serie A La Virtus presenta Toko Shengelia: "Qui per vincere scudetto ed Eurocup" 14/03/2022 A 17:42