48-47 al 23' - Avvio di ripresa a fiammate a Bologna: Grant decolla per la schiacciata del primo vantaggio greco, poi 5-0 Virtus con Alibegovic dall'arco e Weems in schiacciata, ma gli ospiti son lì ed è ancora Grant ad andare a segno.

43-43 A FINE SECONDO QUARTO - Primo tempo in archivio alla Segafredo Arena ed è perfetta parità. Dopo il +9 toccato in un primo periodo ad alto punteggio (7 su 7 al tiro per iniziare), la Virtus Bologna ha perso ritmo nel secondo e ha permesso al Promitheas di risalire, sfruttando la fisicità dei lunghi Hunt e Grant, e le triple di Miles. Proprio Hunt è a 10 punti mentre il miglior marcatore è Kyle Weems, 12, di cui 10 in un amen nei primi minuti. Per la Virtus ci sono 14 assist e 7 perse, un ottimo 50% al tiro (16 su 32) e un meno ottimo 50% ai liberi, 6 su 12.

38-38 al 18' - Due errori ai liberi di Tessitori e poi palla persa per la Virtus che ha davvero perso fluidità in attacco. Molto meglio la formazione greca che impatta con bomba di Isaiah Miles, specialista con il 42% dall'arco in Eurocup.

35-35 al 16' - Ritmo e punteggio che si sono abbassati, la Segafredo si ferma anche troppo e il Promitheas rimonta fino alla parità. Ottimo l'impatto di Hunt che sta facendo il vuoto a rimbalzo e vicino a canestro. Già 8 punti per il pivot lo scorso anno alla Fortitudo Bologna.

33-29 al 12' - Primo squillo di Belinelli che esce dai blocchi e insacca la tripla del momentaneo +5! Poi accorcia l'ex di Brescia e Fortitudo Dario Hunt, ma è un momento in cui prevalgono gli errori dopo un primo quarto ad alto punteggio.

27-23 A FINE PRIMO QUARTO - Dopo il giro di cambi arriva la rimonta del Promitheas che, col buon impatto di Agravanis e Giannopoulos, risale fino a -4. Per la Virtus un finale in calando dopo l'avvio lanciato con 7 su 7 al tiro: Weems è già in doppia cifra con 10 punti.

25-16 al 6' - Dopo il riaggancio del Promitheas a -2, Bologna dà un'altra spallata: 7-0 e vantaggio di 9 punti che costringe Zouros al timeout. Dopo la seconda bomba Weems arriva a 10 punti, mentre Jaiteh è a 6, sempre preziosissimo dentro l'area.

14-8 al 3' - Punteggio altissimo con già 22 punti segnati in 180 secondi dalle due squadre. La Virtus tira 6 su 6 dal campo e vola a +6 con due triple di Weems, già a 7, e Teodosic.

6-3 al 1' - Inizio forte della Segafredo che ha già trovato tre canestri in un minuto: due di Weems in situazione di contropiede e uno di Pajola. Per i greci un gioco da tre punti in avvicinamento di Jerai Grant, fratello maggiore del milanese Jerian.

Tutto pronto alla Segafredo Arena: Virtus che parte in quintetto con Teodosic, Pajola, Weems, Alibegovic e Jaiteh, assenti Cordinier, Mannion e Hervey, oltre ai lungodegenti Udoh e Abass. Il Promitheas parte con Ray, Gkikas, Rogkavopoulos, Miles e Jerai Grant.

Il Promitheas è squadra da rispettare aldilà del record: i pericoli sono gli esterni Kendrick Ray e Abdul Gaddy, visto alla Virtus nel 2014-15, e i lunghi Jerai Grant, fratello del milanese Jerian e di Jerami, stella dei Pistons in NBA, e Dario Hunt, lui pure con un passato italiano fra Brescia, Caserta, Roma e Fortitudo Bologna; per quanto concerne i greci attenzione al veterano Agravanis e al classe 2001 Rogkavopoulos, ala da 11 punti e 7 rimbalzi di media col 52% da tre.

La Segafredo viene da sei successi consecutivi tra tutte le competizioni e ha l'obiettivo di proseguire nonostante i tanti infortuni: la sfida coi greci arriva nella settimana del derby con la Fortitudo, in programma domenica alle 17.30. Prima però bisogna superare il Promitheas per conquistare la quinta vittoria stagionale e dare continuità dopo quelle con Venezia e a Lubiana col Cedevita Olimpia

Quarta gara casalinga per i campioni d'Italia che, alla Virtus Segafredo Arena, dentro la Fiera di Bologna, ospitano i greci del Promitheas Patrasso, formazione ormai abituata ai palcoscenici continentali e che in questo gruppo B vanta un record di 2-4, con una sconfitta interna per 89-60 nell'ultimo impegno col Buducnost.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-Promitheas Patrasso, settimo impegno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

