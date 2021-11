24-15 A FINE PRIMO QUARTO - Finale di quarto a marce alte per la Virtus Bologna che tocca il +10 sul 22-12 e poi chiude con un super canestro in penetrazione di Cordinier. Venezia fatica e resta a galla con la tripla di Phillip, ma sembra che la Segafredo abbia già una marcia in più. La squadra di Scariolo tira 9 su 16 dal campo, 6 su 17 con già 5 perse per la Reyer.

20-12 al 9' - Prova lo strappo la Virtus Bologna sfruttando le zingarate di Nico Mannion. Prima l'assist nell'angolo per la tripla di Ty-Shon Alexander, poi l'arresto a centro area e il servizio per il taglio sulla linea di fondo di Cordnier che appoggia per il +8.

12-10 al 5' - Gara divertente alla Segafredo Arena e prima pausa col timeout di Walter De Raffaele. Dopo la triple di un bollente Michele Vitali, già 8 punti per il 10-8, arriva la risposta di Bologna con la penetrazione di Teodosic e il recupero che porta al canestro in contropiede di Hervey, servito da Sampson.

6-5 al 3' - Immediata risposta di Michele Vitali che mette la tripla del -1 dopo quella di Hervey. La Reyer vuole tenere il ritmo basso e alterna difese tra uomo e zona. Viceversa la Segafredo vuole alzare la velocità.

Iniziata la partita! - Il primo canestro del match è della Segafredo ed è firmato da Kyle Weems, il giocatore più campo, che infila il jumper in transizione per il 2-0.

I quintetti: Teodosic, Pajola, Weems, Hervey e Sampson per Bologna, Stone, Tonut, Michele Vitali, Brooks e Watt per la Reyer.

La Segafredo Arena nella Fiera di Bologna apre per la prima volta quest'anno dopo la finale Scudetto 2021 per il derby di Eurocup tra Virtus Bologna e Reyer Venezia: nel pubblico, tra gli altri, anche il presidente delle Fip Gianni Petrucci.

Entrambe si presentano a questa partita col morale alto dopo la vittoria nell'ultimo turno in campionato, la Virtus per 103-74 a Brescia, pur senza Marco Belinelli e con Teodosic espulso, e l'Umana Reyer al PalaDozza con la Fortitudo.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con lo stesso bilancio, 2 vinte e 2 perse, ma con percorsi differenti: la Segafredo ha vinto le prime due gare e poi ha perso i due successivi big match a Podgorica col Buducnost e in casa con Valencia, dove si è fatta rimontare 21 punti di margine; la Reyer ha vinto all'esordio a Bourg, poi ha perso contro il Bursaspor e sul campo di Ulm dilapidando un buon margine, e infine ha centrato un bel successo interno col Buducnost, fin lì imbattuto.

Terza gara casalinga per i campioni d'Italia che per la prima volta giocano alla Virtus Segafredo Arena, dentro la Fiera di Bologna, e ricevono la Reyer Venezia per un autentico derby in salsa europea dopo le due sfide già giocate in questo inizio di stagione, una in Supercoppa e una in campionato al Taliercio, entrambe vinte dalla squadra di Scariolo.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia, quinto impegno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella nuova stagione di Eurocup 2021-22.

