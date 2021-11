9-2 al 3' - Partenza lanciata per la Virtus Bologna che piazza due bombe con Teodosic e Alibegovic, vola a +7 e obbliga Valencia al primo timeout della gara dopo nemmeno 3'. La nota negativa sono i 2 falli di Hervey.

Si parte al PalaDozza! - Primo possesso della sfida, recupero della Segafredo con Weems, l'americano si scatena in contropiede, segna, subisce il fallo e completa il gioco da tre punti per il 3-0.

I quintetti - Virtus Bologna con Pajola, Teodosic, Weems, Hervey e Jaiteh; Valencia parte con Van Rossom, Prepelic, Lopez-Arostegui, Labeyrie e Rivero. Gli spagnolo sono privi di Claver, Dimitrijevic e Mike Tobey, operato per il problema di pubalgia e fuori per almeno un mese.

L'obiettivo della Virtus è dare continuità ai propri risultati dopo aver battuto sabato scorso Pesaro in campionato . Anche Valencia si presenta con lo stesso intento, visto che in ACB ha piegato la Joventut Badalona dopo aver perso tre partite in fila tra Eurocup e campionato.

La Virtus si presenta a questa quarta giornata del girone B con 4 punti: due vittorie per iniziare, in Turchia col Bursaspor e in casa con Ulm, mentre settimana scorsa è arrivato il ko a Podgorica contro il Buducnost . Anche Valencia ha perso in volata in Montenegro e nell'ultimo turno è caduta in casa, sempre per un punto, contro Gran Canaria: l'unico successo dei "Taronja" è arrivato all'esordio contro il Promitheas.