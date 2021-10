Dolomiti Energia Trentino - Joventut Badalona 56-86

-30 finale non ruba nulla, raccontando la partita nei suoi reali rapporti di forza. Ma è un colpo atroce per una Trento che sembrava poter carburare BLM GROUP ARENA (TN) - Si sapeva che sarebbe stata dura. Durissima. E il campo ha confermato le aspettative. Anzi, le ha quasi rese ancora più amare. Ilnon ruba nulla, raccontando la partita. Ma è un colpo atroce per una Trento che sembrava poter carburare con le ultime due vittorie consecutive in campionato

L'Europa, invece, è terra differente. Terra di esperienza, durezza, difesa e fisicità, caratteristiche che questa versione dell'Aquila non ha (ancora) in faretra. Baladona, partita con ambizioni dopo la buona campagna dello scorso anno, mostra chiaramente il gap rispetto a una squadra già abituata da tempo ad abitare la propria nicchia nel panorama internazionale.

Le statistiche dicono tanto. Trento si spegne su un tristissimo 17/52 da due (32.7%) senza nemmeno riuscire a produrre dall'arco (5/20), segno di un'incapacità diffusa di trovare e costruire vantaggi contro una difesa avversaria che non concede spazi sul perimetro e che chiude l'area con chili e centimetri. Il terzo quarto, lì dove Baladona dà lo strappo fatale allargando con un parzialone di 22-9 il già grasso +12 dell'intervallo lungo (da 28-40 a 37-62 al 30'), è lo specchio perfetto della partita e del divario tra le squadre. Trento, sfiduciata e nervosa, fa a cornate contro il muro difensivo catalano, sbeccando ferri e perdendo palloni banali nel traffico. Badalona, dall'altra parte, non perdona il minimo errore, mostrando i muscoli (47-37 a rimbalzo) e macinando gioco e punti nel verniciato (25/43 da due, 58%).

Ante Tomic domina dall'alto della sua regalità infinita. 13 punti, 8 rimbalzi, 3 assist in poco più di 18 minuti: numeri da MVP vero, da giocatore d'altro livello per tecnica e intelligenza cestistica, maestoso quando, in post-alto, imbecca tutti i compagni con fucilate per i tagli back-door. Simon Birgander aggiunge massa e quantità (12 punti, 7 rimbalzi), Vladimir Brodziansky carica la pistola a ripetizione (13), Joel Parra impazza con l'argento vivo addosso (13) e Pau Ribas dispensa saggezza e cinismo (9 punti, 4 assist, 3/3 dall'arco). Badalona è già talmente bella e rodata che non risente nemmeno dell'infortunio di Brandon Paul, costretto ai box dopo soli 9 minuti per un colpo durissimo a una spalla.

Trento ha poco da salvare in una serata competitiva soltanto per il primo quarto d'ora, e collassata quando le percentuali avversarie migliorano dopo un avvio ad altissimo ritmo ma scarsa precisione. Jordan Caroline ammassa statistiche (12+11 rimbalzi) senza però riuscire realmente a incidere dopo una brevissima vampata iniziale. Johnathan Williams (3+5 rimbalzi) si perde prestissimo nella morsa dei lunghi avversari. Cameron Reynolds (8 punti, 3/11 al tiro) viene subito imbottigliato da una difesa che non gli concede nemmeno un respiro. Wesley Saunders (8) aggiusta il tabellino sul -30. Diego Flaccadori (6) lotta, ma in chiaro deficit fisico. E la panchina propone poco, ridotta soltanto a un paio di guizzi di Desonta Bradford.

Nutribullet Treviso (ore 17.30, Morabanc Andorra. Trento tornerà in campo domenica per il big-match della quinta giornata di campionato contro la(ore 17.30, LIVE-streaming su Discovery+ e diretta TV su Eurosport 2) e proseguirà l'avventura in Eurocup mercoledì 27 ottobre con una trasferta complicata sul campo del

Trento : Flaccadori 6, Saunders 8, Reynolds 8, Caroline 12, Williams 3; Bradford 9, Conti 2, Forray 2, Mezzanotte 5, Ladurner 1. All.: Molin.

: Flaccadori 6, Saunders 8, Reynolds 8, Caroline 12, Williams 3; Bradford 9, Conti 2, Forray 2, Mezzanotte 5, Ladurner 1. All.: Molin. Badalona: Vives 2, Paul 2, Parra 13, Willis 6, Tomic 13; Busquets 5, Ribas 9, Brodziansky 13, Ventura 2, Feliz 9, Birgander 12, Maronka. All.: Duran.

