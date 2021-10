Bellissimo e tenerissimo! Sono i primi due aggettivi che ci vengono per descrivere cosa succede sul parquet di basket di Belgrado, quando in campo ci sono Partizan e Turk Telekom (Eurocup); durante una sosta per i tiri liberi, un bambino recupera una palla e non riesce a resistere all'istinto di provare a fare canestro. L'ala ex Golden State Warriors Alen Smailagic lo aiuta, sollevalondolo da terra e facendogli fare canestro, al secondo tentativo. Che emozione!

