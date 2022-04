Eurocup giunge al capolinea e la Segafredo Virtus Bologna fa visita a Bourg en Bresse nel Round 18 del gruppo B. Sergio Scariolo è in trasferta in Francia e ha il destino nelle proprie mani: vincendo sarebbe sicura di avere il quarto posto che vale il fattore campo nel primo turno dei playoff a gara secca, viceversa bisognerà attendere la gara tra Bursaspor e Buducnost, visto che in caso di arrivo a parti punti coi montenegrini sarebbero loro a stare davanti. La regular season digiunge al capolinea e lafa visita aneldel Reduce dal successo interno per 70-68 contro la capolista Gran Canaria , e in serie di dieci vittorie di fila in campionato, l'ultima sabato scorso a Trieste , la squadra diè in trasferta in Francia e ha il destino nelle proprie mani: vincendo sarebbe sicura di avere il quarto posto che vale il fattore campo nel primo turno deia gara secca, viceversa bisognerà attendere la gara tra, visto che in caso di arrivo a parti punti coi montenegrini sarebbero loro a stare davanti.

Il Bourg di Laurent Legname è già eliminato dalla corsa ai playoff ma è sicuro che venderà cara la pelle perchè vorrà chiudere al meglio davanti ai propri tifosi alla Salle Ekinox e per bissare il successo a sorpresa di settimana scorsa a Podgorica col Buducnost per 75-73, risultato che inevitabilmente ha aiutato la Virtus Bologna nella corsa al quarto posto. I francesi possono contare su diversi volti già visti nella nostra come JaCorey Williams, ex Trento, e Jalen Jones, di recente a Varese, decisivo col Buducnost con 19 punti. Da tenere d'occhio anche gli altri due americani Sulaimon e CJ Harris, mentre la truppa francese punta su Roos, Benitez, Pelos e Julien.

Mam Jaiteh e una gara da 9 assist per Pajola. Oltre un anno fa, nelle Top 16 del 2021, la Segafredo giocò a Bourg en Bresse e vinse 99-87 con 23 punti e 11 rimbalzi di Vince Hunter, mentre per i francesi ci furono 19 punti di Danilo Andjusic. All'andata la Virtus vinse col brivido 83-82 con 15 punti e 8 rimbalzi die una gara da 9 assist per. Oltre un anno fa, nelle, lagiocò ae vinsecon 23 punti e 11 rimbalzi di Vince Hunter, mentre per i francesi ci furono 19 punti di Danilo Andjusic.

Bourg en Bresse-Virtus Segafredo Bologna in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà tramessa in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204) e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports.

Approfondimenti e dichiarazioni

Ultimi 5 risultati di Bourg en Bresse

Nanterre-Bourg 65-66 (campionato)

Buducnost-Bourg 73-75 (EuroCup)

Monaco-Bourg 74-65 (coppa di Francia)

Bourg-Ulm 72-85 (EuroCup)

Bourg-Le Mans 79-65 (campionato)

Ultimi 5 risultati di Virtus Bologna

Virtus Bologna-Reggiana 78-70 (campionato)

Promitheas-Virtus Bologna 61-83 (EuroCup)

Virtus Bologna-Venezia 81-77 (campionato)

Virtus Bologna-Cedevita Olimpia 74-86 (EuroCup)

Fortitudo Bologna-Virtus Bologna 82-85 (campionato)

Bourg en Bresse-Virtus Segafredo Bologna: informazioni utili

Data, luogo e ora: martedì 5 aprile alla Salle Ekinox (Bourg en Bresse) alle ore 20.

