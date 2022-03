quattro. E quel record positivo che, fino a tre settimane fa, aveva rilanciato la Reyer nella Top 4 del Gruppo B, ora è molto annacquato (7-9). Buono soltanto per formare La striscia negativa si allunga a. E quel record positivo che, fino a tre settimane fa, aveva rilanciato la Reyer nella Top 4 del Gruppo B, ora è molto annacquato (). Buono soltanto per formare un gruppetto tra sesto e ottavo posto in compagnia di Ulm e Bursaspor. La qualificazione ai playoff, salvo stravolgimenti epocali, non dovrebbe essere in dubbio. Ma il rischio di passare il taglio occupando una delle due ultime posizioni dello scacchiere è reale. Un rischio che si tradurrebbe con una trasferta in partita secca a Belgrado o Badalona.

Il -15 finale racconta soltanto parzialmente una partita in realtà mai esistita. La Reyer annaspa già nei primi minuti, scivolando sotto un insormontabile -18 (28-10) al primo riposo. E l'inerzia non cambierà mai. -23 all'intervallo lungo, -27 a fine terzo periodo con un picco negativo di -33. Lubiana è libera di giocare la sua pallacanestro sin dalla palla a due, imbastendo una partita ad alto ritmo con uso continuo ed efficace delle situazioni in transizione.

Ad

Serie A Virtus, rimonta spaziale! Batte Venezia dal -22 e aggancia Milano in vetta 20/03/2022 A 21:49

una resistenza difensiva blanda, stanca dopo la lunga serie di trasferte e sfiduciata per i tanti risultati negativi incassati negli ultimi giorni (quattro ko consecutivi considerando un festival folkloristico di schiacciate (34/48 da due, 71%), colpisce dall'arco quanto basta, specialmente nelle fasi iniziali per appesantire il bottino, e domina in maniera nettissima la lotta a rimbalzo (47-28). Venezia oppone, stanca dopo la lunga serie di trasferte e sfiduciata per i tanti risultati negativi incassati negli ultimi giorni (quattro ko consecutivi considerando anche il match di campionato contro la Virtus ). Ne esce un simil-tirassegno. Lubiana entra in area a piacimento, accendendo(34/48 da due, 71%), colpisce dall'arco quanto basta, specialmente nelle fasi iniziali per appesantire il bottino, e domina in maniera nettissima(47-28).

Nonostante il passivo sempre più pesante, Venezia mantiene un atteggiamento piatto, privo di reazioni emotive. Il rientro in campo dagli spogliatoi è esemplare: Lubiana, già sul +23, apre la ripresa in maniera aggressiva con un altro break di 7-0 in due minuti per toccare il +30 e aprire un garbage-time di lunghezza infinita e qualità scadente. La partita prosegue sui binari di un'amichevole estiva. Aree aperte, rientri difensivi rari e tabellone che ammassa punti in quantità. Nel finale, coach Jurica Golemac ha tempo e occasione di svuotare la panchina dando spazio anche ai suoi teenager, compresi i primissimi minuti della carriera in Eurocup per il 19enne Ziga Daneu, nipote del leggendario Ivo.

La Reyer, priva di Michele Vitali, Bruno Cerella e Julyan Stone, salva il solo Victor Sanders, il migliore per atteggiamento. Chiuderà con 24 punti (7/12 dall'arco) e un'applicazione difensiva onesta. Discreto Andrea De Nicolao (13+6 assist dalla panchina), anche se con fatturato interamente raccolto sul -30. Pessima la serata di Jordan Theodore, alla sua prima vera stecca in maglia orogranata. Gioca una partita nervosa e confusa, senza punti ma con tanti errori in 14 minuti.

Cedevita Olimpia Lubiana - Umana Reyer Venezia 105-90

Lubiana : Ferrell 17, Deagic 11, Blazic 15, Muric 12, Omic 10; Pullen 8, Duscak, Scuka 3, Radovanovic 2, Ejim 7, Auguste 20, Daneu. All.: Golemac.

: Ferrell 17, Deagic 11, Blazic 15, Muric 12, Omic 10; Pullen 8, Duscak, Scuka 3, Radovanovic 2, Ejim 7, Auguste 20, Daneu. All.: Golemac. Venezia: Theodore, Tonut 14, Bramos 2, Brooks 4, Watt 10; De Nicolao 13, Echodas 5, Daye 7, Sanders 24, Morgan 8, Mazzola 3. All.: De Raffaele.

EuroCup Venezia cade 80-66 a Bursaspor: terzo ko in fila in coppa 18/03/2022 A 18:15