L'equilibrio dura soltanto una manciata di azioni. Giusto il tempo perché la Reyer prenda consapevolezza del fatto di trovarsi di fronte a un'avversaria scesa in Laguna soltanto per onor di firma. Ultima nel gruppo B e già eliminata da tempo dalla corsa-playoff, Patrasso sfrutta la serata per regalare minuti di esperienza e vetrina internazionale ai suoi juniores, accorsi in massa in panchina e lanciati nella mischia in maniera costante già nel corso del primo tempo.

Gioca una prima metà di gara seria, concentrata, compatta e coesa, mettendo il risultato al sicuro già all'intervallo lungo (49-28). Poi, può gestire uomini, forze, energie e rotazioni nel lungo rettilineo che porta al traguardo finale, quello che vale la matematica qualificazione ai playoff. Il successo migliora il record a 8-9 spezzando una striscia di quattro ko consecutivi. Al momento, Venezia approccia la partita senza condizionamenti esterni., mettendo il risultato al sicuro già all'intervallo lungo (). Poi, può gestire uomini, forze, energie e rotazioni nel lungo rettilineo che porta al traguardo finale, quello che vale. Il successo migliora il record aspezzando una striscia di quattro ko consecutivi. Al momento, vale la settima piazza in classifica , ma migliorabile in caso di colpaccio esterno nell'ultimo turno di regular-season (trasferta contro la capolista Gran Canaria) e concomitanti sconfitte di Buducnost e/o Bursaspor.

Stefano Tonut ha la testa ben salda sulla partita. Segna 16 punti in 14 minuti, con un'efficienza straordinaria (6/8 dal campo, 4/6 dall'arco). Victor Sanders (12) parte con marce altissime. Jordan Theodore mette le mani ovunque (7 punti, 4 rimbalzi, 5 assist, 3 palle recuperate). Mitchell Watt sguazza in un centro-area molle, reso ancor più fragile e poroso dall'infortunio alla caviglia sofferto da Dario Hunt in avvio di ripresa. Jeff Brooks azzanna palloni con la stessa fame agonistica ha la testa ben salda sulla partita. Segna 16 punti in 14 minuti, con un'efficienza straordinaria (6/8 dal campo, 4/6 dall'arco).(12) parte con marce altissime.mette le mani ovunque (7 punti, 4 rimbalzi, 5 assist, 3 palle recuperate).sguazza in un centro-area molle, reso ancor più fragile e poroso dall'infortunio alla caviglia sofferto da Dario Hunt in avvio di ripresa.azzanna palloni con la stessa fame agonistica già vista domenica nella vittoria su Tortona

Bruno Cerella torna a calcare il parquet dopo due mesi e mezzo di stop per la caviglia malmessa. Jordan Morgan ha la chance di far fruttare minuti importanti nel lungo percorso verso il ritorno a una forma fisica accettabile (7 punti e 3 rimbalzi in 15'). Martynas Echodas (8+4 rimbalzi) può cercare un po' di quella continuità mancata in questi suoi primi mesi in orogranata. È una vittoria prevista e relativamente semplice, che fa comunque morale. Anche in ottica campionato, dove Venezia E così, coach Walter De Raffaele ha tempo e modo di gestire forze, energie con un ottimo utilizzo delle rotazioni.torna a calcare il parquet dopo due mesi e mezzo di stop per la caviglia malmessa.ha la chance di far fruttare minuti importanti nel lungo percorso verso il ritorno a una forma fisica accettabile (7 punti e 3 rimbalzi in 15').(8+4 rimbalzi) può cercare un po' di quella continuità mancata in questi suoi primi mesi in orogranata. È una vittoria prevista e relativamente semplice, che fa comunque morale. Anche in ottica campionato, dove Venezia ha rimesso la testa in zona playoff svoltando durante le Final Eight di Coppa Italia.

Patrasso saluta il Taliercio lasciando un bel ricordo di Dimitris Agravanis, il più combattivo e produttivo con 22 punti e 7 rimbalzi. Ma anche gli juniores intrigano per il modo in cui tengono il campo a livello internazionale. Due nomi in particolare. Athanasios Bazinas (6 punti, 5 assist), playmaker con buona impostazione di fondamentali. E Georgios Tanoulis (7 punti, 4 rimbalzi), ala slanciata, atletica e tecnica, con talento e potenziale.

Umana Reyer Venezia - Promitheas Patrasso 81-57

Venezia : Theodore 7, Tonut 16, Bramos 6, Brooks 3, Watt 11; Cerella, Stone 5, Daye 6, De Nicolao, Sanders 12, Morgan 7, Echodas 8. All.: De Raffaele.

: Theodore 7, Tonut 16, Bramos 6, Brooks 3, Watt 11; Cerella, Stone 5, Daye 6, De Nicolao, Sanders 12, Morgan 7, Echodas 8. All.: De Raffaele. Patrasso: Gaddy 3, Simpson 9, Agravanis 22, Lagios 1, Hunt 2; Vasileiou 2, Fasasi 2, Andric 3, Bazinas 6, Tanoulis 7. N.e.: Grant, Rogkavopoulos. All.: Zouros.

