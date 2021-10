JL Bourg-en-Bresse - Umana Reyer Venezia 62-73

Austin Daye, con quel suo classico movimento appena accennato in step-back. Poi Stefano Tonut, dritto per dritto, di forza e rabbia. Perché tanta è la rabbia che la Reyer riversa sul parquet di Bourg, decisa a ripulire in Coppa In-and-out, palla che si impenna... e retina. Per due volte consecutive. Negli States lo chiamano "shooter's touch", il tocco del tiratore. In Italia, invece, è il "ferro amico". Quello che, dopo aver assaggiato morbidezza e dolcezza della conclusione, non può far altro che accogliere il pallone. Sono i canestri dei campioni. Quelli sparati di puro talento, in situazione semi-statica, con l'uomo in faccia. Prima, con quel suo classico movimento appena accennato in step-back. Poi, dritto per dritto, di forza e rabbia. Perché tanta èche la Reyer riversa sul parquet di Bourg, decisa a ripulire in Coppa le tre sconfitte consecutive sofferte in campionato . E, perché no, vendicarsi anche di quel doppio tragico ko in back-to-back della scorsa stagione , quando, decimata dal covid, non poté far altro che alzare bandiera bianca regalando allo stesso Bourg una storica qualificazione ai playoff.

È una vittoria di morale, più che di gioco, perché, per larghi tratti di partita, i contenuti tecnico-tattici sono modesti. La Reyer, priva di Martynas Echodas, paga eccessiva leggerezza in area, un deficit che rischia di concretizzarsi in un'incredibile rimonta francese dopo il -16 (32-48) della metà del terzo periodo. Di contro, Bourg accusa la serata orrida di JaCorey Williams (2 punti, 1/4, 3 perse e tanto nervosismo in 12'), ammassa quintali di palle perse (16) e grandi rumori di ferraglia, frenata da percentuali scadenti (42% da due e 29% da tre) per le assenze di due grandi interpreti offensivi come Calvin Harris (16 punti di media l'anno scorso all'Hapoel Holon) e Maxime Courby, tiratore pazzo protagonista di una grande Top-16 nella passata stagione. La vittoria in terra straniera anestetizza parzialmente il tracollo del Forum della scorsa domenica , traghettando la squadra verso una vigilia più serena del prossimo impegno di campionato (sabato alle 20.30 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, LIVE-Streaming su Discovery+ )., perché, per larghi tratti di partita,. La Reyer,, paga eccessiva leggerezza in area, un deficit che rischia di concretizzarsi in un'incredibile rimonta francese dopo ildella metà del terzo periodo. Di contro, Bourg accusa(2 punti, 1/4, 3 perse e tanto nervosismo in 12'), ammassae grandi rumori di ferraglia, frenata da percentuali scadenti (da due eda tre) per le assenze di due grandi interpreti offensivi come Calvin Harris (16 punti di media l'anno scorso all'Hapoel Holon) e Maxime Courby, tiratore pazzo protagonista di una grande Top-16 nella passata stagione.

Cose buone da riportare in Laguna, comunque, ci sono. Mitchell Watt, MVP con una doppia-doppia da 16 punti e 12 rimbalzi, mostra di poter essere ancora un big-man dominante a questo livello, soprattutto se cercato e trovato con tempi e modi giusti nelle triangolazioni in movimento. Stefano Tonut sta ripulendo gioco e scelte di tiro: silente ma efficace con 14 punti e 5 assist, frutto di buone letture. Austin Daye avrà perso parte della brillantezza dei tempi migliori, ma è sempre una sentenza con la palla in mano nei momenti delicati della partita. Sua una scarica di 8 punti consecutivi a cavallo dei due quarti conclusivi per chetare il primo grosso assalto avversario, come suo è quel canestrone che, a poco più di due minuti dalla sirena, toglie l'attacco orogranata dalle secche scacciando i fantasmi lanciati dal risveglio di Rasheed Sulaimon e dalle penetrazioni di Axel Julien e Hugo Benitez. Valerio Mazzola fornisce lo squillo-extra del comprimario, letale con le sue aperture in pick'n'pop in posizione di guardia (10 con 3/4 dall'arco). E Michele Vitali, nonostante una serata di puro litigio con il ferro (3 punti con 1/6 dal campo), si spreme con sacrificio in difesa. Lì, dove Venezia deve ripartire per ritrovare la sua anima.

martedì 26 ottobre per il debutto casalingo in Eurocup contro la formazione turca del Frutti Extra Bursaspor, reduce dalla Dopo l'impegno di sabato sera in campionato, l'Umana tornerà in campoper il debutto casalingo in Eurocup contro la formazione turca del, reduce dalla pesante sconfitta all'esordio contro la Virtus Segafredo Bologna

Bourg : Julien 5, Sulaimon 11, Roos 5, Chassang 7, Williams 2; Benitez 6, Mika 8, Pelos 10, Dalton 8. N.e.: Cosse, Falcoz. All.: Legname.

: Julien 5, Sulaimon 11, Roos 5, Chassang 7, Williams 2; Benitez 6, Mika 8, Pelos 10, Dalton 8. N.e.: Cosse, Falcoz. All.: Legname. Venezia: Phillip 6, Stone 3, Tonut 14, Mazzola 10, Watt 16; Daye 13, De Nicolao, Sanders 6, Charalampopoulos, Brooks 2, Vitali 3. N.e.: Cerella. All.: De Raffaele.

