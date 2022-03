Promitheas Patrasso-Virtus Segafredo Bologna 61-83

Segafredo Virtus Bologna sfodera una prova di notevole maturità e forza a Patrasso dove travolge 83-61 il Promitheas nel Round 16 del girone B di Eurocup. La squadra di Sergio Scariolo riscatta Virtus tocca un paio di volte il +11 e in generale mostra un'incoraggiante intensità difensiva al netto del 6 su 21 da tre e del 62% ai liberi. No Belinelli, no Teodosic, ma lasfodera una prova di notevole maturità e forza a Patrasso dove travolgeilnel Round 16 del girone B di. La squadra diriscatta lo scivolone casalingo di settimana scorsa col Cedevita Zagabria e sale a 9-7 di record, in piena corsa per il quarto posto che vale il fattore campo nel primo turno dei playoff: decisivo il parziale di 32-14 nel terzo periodo dopo che nel primo tempo latocca un paio di volte il +11 e in generale mostra un'incoraggiante intensità difensiva al netto del 6 su 21 da tre e del 62% ai liberi.

Ad

EuroCup Rivivi il LIVE-Blogging di Promitheas-Virtus Bologna 3 ORE FA

Eccellente prestazione, la migliore da quando è a Bologna, di Isaia Cordinier, 22 punti con anche una schiacciata tra le più belle dell'anno; bene anche Weems, 15 punti e le triple che spaccano il match nella ripresa, mentre Jaiteh si ferma a 11 punti e 9 rimbalzi. In ombra sia Daniel Hackett, 6 punti, sia Toko Shengelia, 2 in 15' con 0 su 3 al tiro, ma avranno certamente modo di rifarsi. Nel Promitheas brilla la stellina di Rogkavopoulos, 20 punti con 4 triple e 4 su 4 da due, più un clamoroso buzzer beater da metà campo a fine primo quarto: i greci resistono un tempo, ma poi pagano a caro prezzo le 16 palle perse e sono matematicamente fuori dalla corsa ai playoff.

La partita vede una buona partenza della Virtus Bologna, Cordinier è ispirato da subito, Hervey fa +8 ma alla prima pausa è 21-16 per il buzzer beater di Rogkavopoulos da metà campo. Nel secondo periodo il Promitheas continua a faticare in attacco, Tessitori, Weems e Cordinier invece trovano la via del canestro, ed è +10 sul 31-21. La squadra di Scariolo arriva anche a +11 con un paio di guizzi di Hackett, però i greci non mollano e con le bombe di Rogkavopoulos risalgono fino al 36-30 con cui si torna negli spogliatoi.

Dopo l'intervallo esce una Segafredo arrembante, Cordinier e Weems fanno di nuovo +11, Hackett partecipa alla festa e il divario arriva fino a 19 punti sul 59-40 con due bombe in fila di Weems e un canestro in avvicinamento di Jaiteh. Nemmeno il timeout di Zouros paga dividendi perchè Cordinier torna al lavoro e piazza due giocate da tre punti che mandano Bologna a +23: sensazionale la schiacciata con cui posterizza il povero Lagios. Avanti 65-42 al 30', la Virtus dilaga fino a +29 a metà quarto periodo, 80-51, e da lì è solo garbage time coi giovanissimi del Promitheas e le seconde linee bianconere.

Promitheas : Hunt 2, Agravanis 5, Andric 1, Vasileiou 2, Fasasi, Bazinas, Tanoulis 4, Ray 6, Grant 12, Gaddy 9, Rogkavopoulos 20, Lagios. All. Zouros.

: Hunt 2, Agravanis 5, Andric 1, Vasileiou 2, Fasasi, Bazinas, Tanoulis 4, Ray 6, Grant 12, Gaddy 9, Rogkavopoulos 20, Lagios. All. Zouros. Virtus Bologna: Tessitori 8, Cordinier 22, Ruzzier, Jaiteh 11, Hackett 6, Weems 15, Mannion 4, Pajola 2, Alibegovic 2, Hervey 7, Shengelia 2, Sampson 4. All. Scariolo.

* * *

Attacco e difesa: Kyle Weems è l'MVP dell'anno solare

Serie A Virtus, rimonta spaziale! Batte Venezia dal -22 e aggancia Milano in vetta 20/03/2022 A 21:49