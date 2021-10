Frutti Extra Bursaspor-Segafredo Virtus Bologna 83-101

Segafredo Virtus Bologna che vince largamente 101-83 a Bursa, in Turchia, contro il Frutti Extra Bursaspor, match valido per la prima giornata del gruppo B. La squadra di Scariolo risponde per le rime alle altre corazzate Partizan Belgrado, Valencia e Lokomotiv Kuban, dominando in trasferta pur senza giocatori importanti tra cui Teodosic e Mannion e chiudendo comunque con sette giocatori in doppia cifra: a spiccare è Kevin Hervey con 18 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, bene Belinelli con 15 e un solo errore al tiro, Alibegovic chiude con 14 mentre Pajola aggiunge 7 assist e 0 perse alla prova da 10 punti. Impressionante la prova offensiva della Virtus certificata da 25 assist e soprattutto da percentuali altissime: 65% da due, 64% da tre (9 su 14) e 22 su 27 ai liberi. Per il Bursaspor, praticamente mai in partita, i migliori sono Freeman, 15 punti, e Omer, 14 con tre bombe.

Fin dalla palla a due si capisce che la Segafredo Virtus Bologna è concentrata e pronta, e infatti è subito 11-4 dopo 2' con 5 punti di un ispirato Belinelli. La squadra di Scariolo in attacco è una macchina perfetta, segna i primi 8 tiri da due, tocca il +12 grazie a Tessitori e ad Alibegovic, e poi va al primo riposo in controllo sul 31-21 con una tripla di Cordinier. In avvio di secondo quarto la Virtus dilaga fino a +18 sul 42-24 con un gioco da 4 punti di Cordinier e una serie di giocate di Tessitori e Alibegovic, molto desiderosi di fare bene. Toccato quel margine la Segafredo leva le mani dal manubrio, si rilassa e il Bursaspor ne approfitta: i turchi rosicchiano lo svantaggio, Guven, Freeman e Dudzinski vanno a bersaglio, poi Omer si inventa una clamorosa tripla per il -6! A sistemare un po' le cose è Hervey che sull'ultimo possesso si mette in proprio e trova una tripla pesantissima per il 57-48 dell'intervallo.

Nella ripresa la partita va a strappi, il margine si allarga e si restringe di frequente ma non scende mai sotto la doppia cifra. A metà terzo periodo la Segafredo scappa a +17 sul 75-58 e i protagonisti sono i soliti, Hervey, Belinelli e pure Weems con un gioco da 4 punti. Al 30' è 81-66 e poi nel quarto quarto, dopo il nuovo -11 del Bursaspor firmato da una striscia di Freeman, arriva un controbreak di 7-0 firmato da Cordinier e Alibegovic che vale il +18 sull'88-70 e che sostanzialmente chiude il discorso. Negli ultimi minuti la Virtus tocca il massimo vantaggio sul +22, 97-75 con Alexander e Tessitori, poi il finale è un rotondo 101-83.

I prossimi impegni della Segafredo: domenica alle 12 è di scena al PalaBarbuto per affrontare la Gevi Napoli nella quinta giornata di Serie A mentre mercoledì prossimo, 27 ottobre, ci sarà il debutto casalingo in Eurocup, alle 20.30 contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm.

Bursaspor : Sezgun ne, Freeman 15, Ozalp ne, Needham 6, Turen 2, Omer 14, Bitim 11, Andrews 3, Hayes 7, Guven 12, Dudzinski 13, Selcuk. All. Alimpijevic.

: Sezgun ne, Freeman 15, Ozalp ne, Needham 6, Turen 2, Omer 14, Bitim 11, Andrews 3, Hayes 7, Guven 12, Dudzinski 13, Selcuk. All. Alimpijevic. Virtus Bologna: Tessitori 11, Cordinier 12, Belinelli 15, Pajola 10, Alibegovic 14, Hervey 18, Ruzzier, Alexander 4, Ceron, Sampson 11, Weems 6. All. Scariolo.

Cordinier si presenta con due super schiacciate

