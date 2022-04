Eurocup 2021-22 entra nel vivo con i playoff, un tabellone tennistico a 16 squadre con sfide in gara secca sul campo della meglio piazzata in classifica, una sorta di Torneo NCAA in versione europea che mette in palio un posto nell'Eurolega 2022-23, oltre al trofeo. Per l'Italia restano in corsa la Segafredo Virtus Bologna, una delle grandi favorite per il successo finale visto il roster allestito dal patron Massimo Zanetti, e l'Umana Reyer Venezia, possibile outsider del tabellone; fuori invece la Dolomiti Energia Trentino, protagonista di un'EuroCup molto difficile e chiusa con Archiviata la regular season, l'entra nel vivo con i, un tabellone tennistico a 16 squadre con sfide in gara secca sul campo della meglio piazzata in classifica, una sorta diin versione europea che mette in palio un posto nell', oltre al trofeo. Per l'Italia restano in corsa la, una delle grandi favorite per il successo finale visto il roster allestito dal patron, e l', possibile outsider del tabellone; fuori invece la, protagonista di un'EuroCup molto difficile e chiusa con un solo successo a fronte di 15 sconfitte

martedì 19 e mercoledì 20 aprile: la Virtus Bologna, che Lietkabelis, quinti nel gruppo A con un bilancio di 9-7; la Reyer, Partizan Belgrado e giocherà in Francia contro il Boulogne Metropolitans, terzo nel gruppo A con 11 vittorie e 5 sconfitte, una squadra sicuramente temibile. Le due italiane sono nello stesso lato di tabellone con le spagnole Valencia e Joventut Badalona come avversarie più pericolose e attrezzate, mentre dall'altra parte le favorite sono Gran Canaria e il Partizan Belgrado di Obradovic e degli ex milanesi Punter e LeDay, anche se il Cedevita Olimpia Lubiana può essere la mina vagante, essendo in una forma straripante come dicono le otto vittorie di fila per chiudere la regular season. Ora arriva dunque il bello del torneo, a partire dai quarti di finale che si giocheranno: la, che ha battuto nell'ultimo turno il Bourg blindando il quarto posto nel girone B , giocherà in casa contro i lituani del, quinti nel gruppo A con un bilancio di 9-7; la sesta nel gruppo B grazie alla vittoria con Gran Canaria , ha evitato lo spauracchioe giocherà in Francia contro il, terzo nel gruppo A con 11 vittorie e 5 sconfitte, una squadra sicuramente temibile. Le due italiane sono nello stesso lato di tabellone con le spagnolecome avversarie più pericolose e attrezzate, mentre dall'altra parte le favorite sonoe ildie degli ex milanesi, anche se ilpuò essere la mina vagante, essendo in una forma straripante come dicono le otto vittorie di fila per chiudere la regular season.

Il Lietkabelis Panevėžys è avversario da non sottovalutare per la Virtus vista la presenza dell'ex veneziano Orelik, top scorer dei suoi a quasi 16 punti di media, del greco Kalaitzakis e della truppa lituana con Lipkevicius e Dovydas Giedraitis; nettamente più difficile il compito per Venezia contro i Metropolitans, formazione costruita per andare fino in fondo, con il ct francese Collet al timone e con giocatori di sicuro valore come Jordan McRae, come il regista Will Cummings, come Tony Crocker e come il lungo Vince Hunter, visto nella scorsa stagione proprio alla Virtus Bologna.

I playoff si aprono quindi il 19 e 20 aprile con gli ottavi di finale, poi i quarti saranno il 26 e 27 aprile, le semifinali il 3 e 4 maggio, mentre la finale si disputerà mercoledì 11 maggio, sempre in casa della squadra con la miglior classifica in regular season.

Il tabellone dei playoff di Eurocup:

(1A) Joventut Badalona - (8B) Ulm

(4B) VIRTUS BOLOGNA - (5 A) Lietkabelis

(3A) Metropolitans - (6B) REYER VENEZIA

(2B) Valencia - (7A) Hamburg

(1B) Gran Canaria - (8A) Slask Wroclaw

(4A) Andorra - (5B) Buducnost

(3B) Cedevita Olimpia - (6A) Turk Telekom

(2A) Partizan Belgrado - (7B) Bursaspor

