Virtus Segafredo Bologna - Valencia 96-97

Un altro vantaggio sprecato, un'altra rimonta subìta e seconda sconfitta in Eurocup per la Segafredo Virtus Bologna che perde in casa al PalaDozza per 97-96 contro Valencia nella quarta giornata del girone B, un big match dal sapore di Eurolega pur contro una formazione senza tre giocatori importanti come Tobey, Claver e Dimitrijevic. Anche Bologna ha i soliti assenti però parte fortissimo, domina il primo tempo in cui tocca il +21 sul 46-25, e poi nella ripresa il motore si inceppa, soprattutto in difesa, dove invece gli ospiti iniziano la loro personale festa. Troppi i 52 punti concessi nei secondi 20' alla squadra di Penarroya che centra la seconda vittoria europea grazie al dominio a rimbalzo, 40 a 29 (13 in attacco) e alla maggior fisicità ed energia, testimoniate dalla caterva di liberi conquistati e segnati (21 su 26 contro l'11 su 17 di Bologna).

Cinque giocatori in doppia cifra per Valencia in cui spiccano Prepelic, 20 punti, Van Rossom, 15, e Rivero, 11 con 8 rimbalzi, senza dimenticare i 6 con 8 rimbalzi e 4 assist del vivissimo Pradilla. Per la Segafredo, che chiude con 13 su 31 da tre e anche 11 su 17 ai liberi, spicca la prova monstre di Kyle Weems da 30 punti, 20 nella prima frazione, mentre Teodosic aggiunge 18 con 9 assist, pur con 3 su 9 da tre; l'unico altro in doppia cifra è Marco Belinelli, 10 punti.

Nel prossimo turno, Round 5, ci sarà il derby italiano fra Virtus Bologna e Reyer Venezia, martedì 16 novembre alle 20.30, sempre al PalaDozza; prima però la Segafredo avrà l'impegno di campionato domenica alle ore 16 a Brescia contro la Leonessa.

: Cordinier 7, Tessitori 2, Mannion 4, Belinelli 10, Pajola 6, Alibegovic 8, Hervey 9, Ruzzier ne, Jaiteh 2, Sampson, Weems 30, Teodosic 18. All. Scariolo. Valencia: Puerto 2, Prepelic 20, Pradilla 6, Lopez-Arostegui 7, Labeyrie 7, Ferrando ne, Van Rossom 15, Bressan ne, Dubljevic 10, Jimenez 8, Hermannsson 11, Rivero 11. All. Penarroya.

