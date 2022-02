Valencia-Segafredo Virtus Bologna 83-77

Eurolega della Segafredo Virtus Bologna ma dopo i 40' del match contro Valencia resta solo tanta amarezza per la sconfitta 83-77 nel Round 13 di Eurocup. Amarezza perchè la squadra di Sergio Scariolo aveva giocato un terzo periodo perfetto ed era a +11 al 30', salvo andare in tilt nel finale e farsi superare dal gruppo di Joan Penarroya, più lucido e spinto dal pubblico taronja. Per la Virtus è il terzo ko di fila in coppa, il quarto nelle ultime cinque partite e il terzo consecutivo in trasferta: il bilancio dice 6-6 in 12 gare e quinto posto anche dietro alla Reyer Venezia, cValencia è seconda a 9-4 dietro a Gran Canaria, 9-2, e conferma di essere in un momento molto brillante: protagonisti del successo sono lo sloveno Prepelic, 19 punti, 7 decisivi per chiudere lo strappo a inizio ultimo quarto, Pradilla, 10, e Van Rossom, 8 compresa la bomba che ha chiuso il discorso. Dall'altra parte la Segafredo, che paga l'8 su 24 da tre e i soli 5 liberi tentati contro i 25 degli spagnoli, ci sono 17 punti di Weems, 11 di Cordinier e 10 a testa per Belinelli e Sampson. Il palcoscenico de La Fonteta accende i sogni didellama dopo i 40' del match controresta solo tanta amarezza per la sconfittaneldi. Amarezza perchè la squadra diaveva giocato un terzo periodo perfetto ed era a +11 al 30', salvo andare in tilt nel finale e farsi superare dal gruppo di, più lucido e spinto dal pubblico taronja. Per laè il terzo ko di fila in coppa, il quarto nelle ultime cinque partite e il terzo consecutivo in trasferta: il bilancio dice 6-6 in 12 gare e quinto posto anche dietro alla, c apace di vincere a Podgorica col Buducnost e ora a 6-5 (due gare da recuperare, una anche per Bologna). Viceversaè seconda a 9-4 dietro a, 9-2, e conferma di essere in un momento molto brillante: protagonisti del successo sono lo sloveno, 19 punti, 7 decisivi per chiudere lo strappo a inizio ultimo quarto,, 10, e, 8 compresa la bomba che ha chiuso il discorso. Dall'altra parte la, che paga l'8 su 24 da tre e i soli 5 liberi tentati contro i 25 degli spagnoli, ci sono 17 punti di, 11 die 10 a testa per

La partita inizia in salita per la Virtus che è a -9 a metà primo quarto e poi anche a -10 sul 24-14 per una tripla di Dubljevic, salvo chiudere il periodo sul 24-17 per la replica, sempre dall'arco, di Tessitori. La formazione di Penarroya domina a rimbalzo d'attacco (6 nei primi 10'), poi si accende Prepelic, segna 8 punti di fila con due triple e lancia i suoi a +11 sul 36-25. Qui la Segafredo ha una reazione eccellente, cambia marcia in difesa e risponde con un 8-0 firmato da Cordinier e dalle triple di Pajola e Weems. All'intervallo c'è equilibrio, il tabellone del punteggio dice 40-38, con una tripla siderale di Weems a tenere vicina la formazione bianconera.

Dopo la pausa negli spogliatoi per l'intervallo, torna in campo una Virtus Bologna arrembante: tutto parte da una difesa attenta e aggressiva, Valencia fatica a trovare dei tiri facili, e la Segafredo piazza un break di 7-0 con Weems, Belinelli e Jaiteh. Il momento positivo prosegue, Pajola e Sampson rispondono ai canestri di Dimitrijevic, e al 30' è addirittura +11 sul 63-52 con due canestri di Cordinier e uno di Tessitori che ruba palla e vola a schiacciare. A inizio ultimo periodo la musica cambia, Valencia si fa più fisica, Rivero a rimbalzo si fa sentire e anche Labeyrie punisce da fuori. La giocata che però ribalta l'inerzia è una frittata in tutti i sensi di JaKarr Sampson che commette fallo su Prepelic, lo trattiene dopo il fischio e arriva l'antisportivo: lo sloveno segna 4 liberi e poi completa il tutto con la tripla siderale del sorpasso sul 69-67 a 4' dalla fine.

Da lì le squadre iniziano a segnare col contagocce, Bologna torna davanti con una bomba di Cordinier ma Valencia replica con due liberi di Prepelic e un canestro di Rivero. A chiudere il conto è una tripla siderale di Van Rossom a 40" dal termine per il +6 sul 76-70, perchè poi i giocatori di casa non sbagliano in lunetta sul fallo sistematico di Bologna e così mantengono la testa davanti fino alla sirena conclusiva.

: Dimitrijevic 8, Claver 5, Puerto, Prepelic 19, Pradilla 10, Lopez-Arostegui 5, Van Rossom 8, Tobey 7, Dubljevic 5, Hermannsson 2, Rivero 7, Labeyrie 7. All. Penarroya. Virtus Bologna: Tessitori 5, Cordinier 11, Mannion 4, Belinelli 10, Pajola 7, Alibegovic 7, Ruzzier ne, Jaiteh 6, Alexander ne, Ceron ne, Sampson 10, Weems 17. All. Scariolo.

