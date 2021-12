Cedevita Olimpia Lubiana-Virtus Segafredo Bologna 101-104

Eurocup per la Segafredo Virtus Bologna che sbanca l'Arena Stozice di Lubiana superando col brivido 104-101 il Cedevita Olimpia nel Round 6 del girone B. La formazione di Sergio Scariolo, Pajola e Sampson non al meglio, si impone grazie ai 21 punti di Belinelli, ai 19 con 9 assist di Teodosic e ai 17 con 8 su 10 al tiro di Jaiteh, ma anche all'impatto di seconde linee come Alexander, 10 punti, e Alibegovic, 7. La Segafredo chiude con 17 su 37 da tre e 26 assist, anche se rischia di costare carissimo il pessimo 9 su 19 ai liberi, soprattutto gli errori nel finale. Sfiora il colpaccio il Cedevita Olimpia che però alla fine deve incassare il quarto ko della sua Eurocup: nonostante il 65% da due e le 16 triple segnate, la formazione di Jurica Golemac deve arrendersi ai bianconeri, più lucidi nel finale. Agli sloveni non basta la prova maiuscola di Yogi Ferrell, 24 punti e 11 assist (20 nel primo tempo), i 18 di Muric e Omic, e i 15 con 5 assist di Blazic. Quinta vittoria consecutiva compreso il campionato e quarto successo inper lache sbanca l'Arena Stozice di Lubiana superando col brividoilnel Round 6 del girone B. La formazione di senza Hervey, Cordinier e Mannion , e connon al meglio, si impone grazie ai 21 punti di, ai 19 con 9 assist die ai 17 con 8 su 10 al tiro di, ma anche all'impatto di seconde linee come, 10 punti, e, 7. Lachiude con 17 su 37 da tre e 26 assist, anche se rischia di costare carissimo il pessimo, soprattutto gli errori nel finale. Sfiora il colpaccio ilche però alla fine deve incassare il quarto ko della sua Eurocup: nonostante il 65% da due e le 16 triple segnate, la formazione dideve arrendersi ai bianconeri, più lucidi nel finale. Agli sloveni non basta la prova maiuscola di, 24 punti e 11 assist (20 nel primo tempo), i 18 di, e i 15 con 5 assist di

L'obiettivo della Virtus Bologna è ora recuperare qualche altro acciaccato in vista dei prossimi impegni: domenica c'è la trasferta di Cremona contro la Vanoli in campionato, poi mercoledì 15 dicembre ci sarà la sfida di Eurocup coi greci del Promitheas.

Cedevita Olimpia : Pullen 10, Ferrell 24, Ejim 8, Muric 18, Auguste 3, Blazic 15, Hodzic 3, Scuka ne, Omic 18, Radovanovic 2, Habot ne, Rupnik ne. All. Golemac.

: Pullen 10, Ferrell 24, Ejim 8, Muric 18, Auguste 3, Blazic 15, Hodzic 3, Scuka ne, Omic 18, Radovanovic 2, Habot ne, Rupnik ne. All. Golemac. Virtus Bologna: Tessitori 9, Belinelli 21, Pajola 5, Alibegovic 7, Ruzzier, Jaiteh 17, Alexander 10, Ceron ne, Sampson 1, Weems 15, Teodosic 19. All. Scariolo.

