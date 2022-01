ratiopharm Ulm - Segafredo Virtus Bologna 84-68

Brutto scivolone per la Segafredo Virtus Bologna che perde 84-68 in Germania contro il ratiopharm Ulm nel Round 11 di Eurocup. La squadra di Sergio Scariolo, sempre priva di Teodosic, Hervey e Mannion, incappa nel terzo ko in cinque trasferte europee dopo quelle di Podgorica e Gran Canaria, e viene agganciata proprio dai tedeschi al quarto posto in classifica con 6 successi (una gara in meno però per i bolognesi, ndr). La Virtus paga certamente le 13 palle perse e il pessimo 8 su 30 da tre, non passano inosservati anche i 3 liberi tentati e la differenza netta a rimbalzo, +17 per i padroni di casa sul 47-30. Alla fine ci sono i 14 punti a testa di Weems (1 su 7 da tre) e Tessitori, i 13 di Belinelli (5 su 15 al tiro), e gli 8 punti con 7 rimbalzi di Jaiteh. Per Ulm è un successo meritato per aver impresso fisicità e atletismo fin dall'inizio, e aver toccato anche il +21 nel quarto periodo: spicca la grande gara di Blossomgame (ex Spurs) da 20 punti e 11 rimbalzi, positivi anche l'ex pesarese Christon, 14 con 7 assist, il tiratore Klepeisz, 12 punti, e il pivot brasiliano Felicio (ex Bulls) con 9 punti e 13 rimbalzi. Nel Round 14 la Virtus Bologna, che si è vista anche ribaltare il +11 dell'andata al PalaDozza, giocherà in casa contro il Buducnost.

Ulm : Christon 14, Felicio 9, Blossomgame 20, Thornwell 10, Stoll 3, Bretzel, Herkenhoff 3, Klepeisz 12, Krimmer, Jallow 8, Zugic 5. All. McCoy (Lakovic assente).

: Christon 14, Felicio 9, Blossomgame 20, Thornwell 10, Stoll 3, Bretzel, Herkenhoff 3, Klepeisz 12, Krimmer, Jallow 8, Zugic 5. All. McCoy (Lakovic assente). Virtus Bologna: Tessitori 14, Belinelli 13, Pajola, Alibegovic 8, Ruzzier, Jaiteh 8, Alexander 7, Ceron, Sampson 2, Weems 14, Cordinier 2. All. Scariolo.

