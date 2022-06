Eurocup ha definito la suddivisione in fasce delle squadre partecipanti al sorteggio in programma venerdì prossimo, 8 luglio, alle ore 13.15 (diretta sui canali YouTube, twitter e Facebook). La formula ricalca quella della scorsa stagione, con venti team divisi in due gironi da dieci: le prime otto si qualificano ai playoff con scontri a eliminazione diretta e partita in casa della miglior classificata.

l'Umana Reyer Venezia la nostra rappresentativa con il ranking migliore, e posizionata in terza fascia. La Dolomiti Energia Trentino è stata invece inserita in quarta nonostante l'ultima stagione chiusa Germani Brescia, tornata dopo un anno di pausa, ripartirà dall'ottava fascia. L'Italia sarà presente con tre squadre. Con la Virtus Segafredo Bologna passata in Eurolega grazie alla conquista del trofeo , saràla nostra rappresentativa con il ranking migliore, e posizionata in. Laè stata invece inserita innonostante l'ultima stagione chiusa con una sola vittoria all'attivo (ma vale lo storico degli ultimi tre anni per definire il punteggio), mentre la, tornata dopo un anno di pausa, ripartirà dall'ottava fascia.

Senza le russe, escluse da tutti i tornei internazionali, saranno Hapoel Tel Aviv e Joventut Badalona le due teste di serie assolute. In seconda fascia, invece, Gran Canaria e Buducnost Voli Podgorica, mentre l'Olimpia Cedevita Lubiana accompagnerà la Reyer in terza. Fra le new-entry, ottava fascia per il Paris Basketball, la più bassa possibile per una squadra francese, ultima per i London Lions il Prometey.

Yogi Ferrell in azione contro Jeff Brooks, Umana Reyer Venezia-Cedevita Olimpia Lubiana, Eurocup 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le 10 fasce per il sorteggio di Eurocup di venerdì 8 luglio

Fascia 1

Hapoel Tel Aviv (ISR)

Joventut Badalona (SPA)

Fascia 2

Gran Canaria (SPA)

Buducnost Voli Podgorica (MNE)

Fascia 3

Cedevita Olimpia Lubiana (SLO)

Umana Reyer Venezia (ITA)

Fascia 4

Dolomiti Energia Trentino (ITA)

Frutti Extra Bursaspor (TUR)

Fascia 5

Turk Telekom Ankara (TUR)

Lietkabelis Panevezys (LTU)

Fascia 6

Promitheas Patrasso (GRE)

Mincidelice JL Bourg en Bresse (FRA)

Fascia 7

Paris Basketball (FRA)

Ratiopharm Ulm (GER)

Fascia 8

Germani Brescia (ITA)

Hamburg Towers (GER)

Fascia 9

Slask Wroclaw (POL)

U-BT Cluj Napoca (ROM)

Fascia 10

London Lions (GBR)

Prometey Slobozhanske (UKR)

