Partizan NIS Belgrado - Dolomiti Energia Trento 97-65

Dolomiti Energia Trentino che perde 97-65 a Belgrado contro la corazzata Partizan nel Round 9 di Eurocup, l'ultimo del girone d'andata. L'Aquila, all'ottavo ko in Europa e Reynolds, Bradford e Saunders, e sostanzialmente resiste meno di cinque minuti alla Stark Arena: il 27-8 di fine primo quarto è eloquente e da lì il match diventa un monologo della formazione allenata da Zelimir Obradovic. Per l'Aquila ci sono i 15 punti finali di Mezzanotte, ancora positivo dopo la buona prova di Krasnodar, bene anche Caroline, 14, Flaccadori, 13, e Williams, 11, mentre merita menzione il debutto europeo del giovane Lorenzo Dell'Anna. Dall'altra parte il Partizan, che arriva al giro di boa con un record di 7-2 al pari dell'Unicaja Malaga, si gode i 18 punti dell'israeliano Madar, i 17 dell'ex torinese Moore e dell'ex milanese Punter, e i 10 a testa di Smailagic e Trifunovic. Trasferta amara e passivo pesante per lache perdecontro la corazzata Partian nel Round 9 di Eurocup, l'ultimo del girone d'andata. L'Aquila, all'ottavo ko in Europa e reduce dalla sconfitta interna con la Reyer Venezia , deve fare i conti ancora con le pesanti assenze di, e sostanzialmente resiste meno di cinque minuti alla Stark Arena: il 27-8 di fine primo quarto è eloquente e da lì il match diventa un monologo della formazione allenata da. Per l'Aquila ci sono i 15 punti finali di, ancora positivo dopo la buona prova di Krasnodar, bene anche, 14,, 13, e, 11, mentre merita menzione il debutto europeo del giovane. Dall'altra parte il, che arriva al giro di boa con un record di 7-2 al pari dell', si gode i 18 punti dell'israeliano, i 17 dell'ex torinesee dell'ex milanese, e i 10 a testa di

La partita non offre granchè, il Partizan è avanti 18-4 dopo 7' con un canestro di Kurucs, poi alla prima pausa è 27-8 con una bomba sulla sirena di Punter. I serbi toccano il +28 sul 38-10 in avvio di secondo periodo, poi il margine resta sempre in abbondante doppia cifra: 52-30 all'intervallo, 74-53 al 30' dopo che Trento era arrivata a -17, e 97-65 alla fine, con un quarto periodo dove sono Trifunovic e Madar a segnare i canestri per andare oltre i 30 punti di scarto. Ora la Dolomiti Energia deve resettare e confidare nel recupero degli assenti in vista del match di domenica alle 12 a Sassari e del prossimo impegno di Badalona contro la Joventut, martedì 18 gennaio.

Partizan Belgrado : Kurucs 2, Punter 17, LeDay 2, Koprivica 7, Smailagic 10, Moore 17, Glas 7, Lessort 7, Trifunovic 10, Madar 18. All. Obradovic.

: Kurucs 2, Punter 17, LeDay 2, Koprivica 7, Smailagic 10, Moore 17, Glas 7, Lessort 7, Trifunovic 10, Madar 18. All. Obradovic. Trento: Williams 11, Conti 4, Morina ne, Forray 6, Zangheri ne, Flaccadori 13, Mezzanotte 15, Dell’Anna, Ladurner 2, Caroline 14. All. Molin.

