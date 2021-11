Momento per nulla brillante per lache inciampa nella prima sconfitta stagionale ina Podgorica contro ilnel big match della terza giornata del girone B tra due formazioni imbattute. La squadra di, senza, cade per la terza volta nelle ultime quattro uscite considerando i ko di Napoli e Tortona in campionato , e conferma di essere in una fase di leggera flessione dopo il grande avvio di campionato. Oltretutto è la prima sconfitta in regular season in Eurocup visto che negli ultimi 2 anni lasi era sempre presentata ai playoff con un record immacolato fra stagione regolare e Top 16, che quest'anno non ci sono più.