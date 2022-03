Segafredo Virtus Bologna è chiamata al riscatto anche in Eurocup . La formazione di Sergio Scariolo è impegnata in Grecia contro il Promitheas Patrasso, match valido per il Round 16 del girone B e in programma mercoledì 23 marzo alle 18.15. La Virtus è al momento quinta con un bilancio di 8-7 ma ha vinto solo tre gare in trasferta, l'ultima al Taliercio contro Venezia: fondamentale per i campioni d'Italia in carica arrivare al quarto posto che permette di avere il fattore campo almeno al primo turno dei playoff. Dopo il successo in rimonta da -22 contro la Reyer Venezia in campionato , laè chiamata al riscatto anche in dopo il brutto ko casalingo di settimana scorsa contro il Cedevita Olimpia . La formazione diè impegnata in Grecia contro il, match valido per ildel girone B e in programma mercoledì 23 marzo alle 18.15. Laè al momento quinta con un bilancio dima ha vinto solo tre gare in trasferta, l'ultima al Taliercio contro: fondamentale per i campioni d'Italia in carica arrivare al quarto posto che permette di avere il fattore campo almeno al primo turno dei

Il Promitheas è attualmente ultimo nel girone con 4-11, ha perso le ultime due partite - in trasferta a Podgorica e a Lubiana - e tre delle ultime quattro, però ha vinto le ultime due disputate alla Dimitris Tofalos Arena con Ulm e Bourg, per cui rimane avversario tignoso e non ancora escluso definitivamente dalla corsa ai playoff. La formazione di Ilias Zouros è zeppa di veterani come Agravanis, Gkikas e Giannopoulos, americani esperti come l'ex bresciano Dario Hunt e l'ex virtussino Abdul Gaddy, e due riferimenti offensivi chiari come la guardia Kendrick Ray e il lungo Jerai Grant, fratello del milanese Jerian e del famoso Jerami, stella dei Detroit Pistons.

Segafredo però nell'unico precedente giocato a Patrasso, il 22 ottobre 2019 sempre in Eurocup, fu il Promitheas ad imporsi 78-69 con cinque giocatori in doppia cifra e Langston Hall in cattedra con 16 punti; per la Virtus i migliori furono Teodosic e Vince Hunter con 17 e 14 punti rispettivamente. All'andata la vinse nettamente in casa 91-72 con 18 punti di Weems e 14 di Alibegovic però nell'unico precedente giocato a, il 22 ottobre 2019 sempre in Eurocup, fu ilad imporsicon cinque giocatori in doppia cifra ein cattedra con 16 punti; per lai migliori furonocon 17 e 14 punti rispettivamente.

Promitheas Patrasso – Virtus Segafredo Bologna in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà tramessa in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports.

Approfondimenti e dichiarazioni

Attacco e difesa: Kyle Weems è l'MVP dell'anno solare

Ultimi 5 risultati di Cedevita Olimpia Lubiana

Promitheas-Apollon Patron 80-60 (campionato)

Buducnost-Promitheas 90-77 (Eurocup)

Cedevita Olimpija-Promitheas 98-84 (Eurocup)

Promitheas-Ulm 79-68 (Eurocup)

Promitheas-Panathinaikos 68-85 (Coppa Grecia)

Ultimi 5 risultati di Virtus Bologna

Virtus Bologna-Venezia 81-77 (campionato)

Virtus Bologna-Cedevita Olimpia 74-86 (EuroCup)

Fortitudo Bologna-Virtus Bologna 82-85 (campionato)

Venezia-Virtus Bologna 72-83 (EuroCup)

Virtus Bologna-Napoli 86-75 (campionato)

Promitheas Patrasso – Virtus Segafredo Bologna: informazioni utili

Data, luogo e ora: mercoledì 23 marzo alla Dimitris Tofalos Arena (Patrasso) alle ore 18.15.

