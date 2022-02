Segafredo Virtus Bologna-Buducnost Podgorica 62-68

Segafredo Virtus Bologna che cade in casa per 68-62 contro il Buducnost nel Round 12 di Eurocup. La squadra di Scariolo, con rotazioni ridotte viste le posività al Covid di Belinelli e Sampson in aggiunta agli infortunati Teodosic e Hervey, perde per la seconda volta in stagione contro i montenegrini e scivola a 6-5 di record al pari di Ulm, Segafredo che chiude con un disastroso 4 su 26 da tre e anche con un pessimo 12 su 21 ai liberi, senza dimenticare le 13 palle perse: Bologna resta in corsa fino alla fine grazie alla difesa e ai due francesi Jaiteh, 19 punti e 12 rimbalzi, e Cordinier, 16 ma con due errori pesanti dalla lunetta nel finale, mentre pesa tanto la prova negativa di Weems, 8 punti con 0 su 7 da tre. Più cinico il Buducnost che resta lucido fino alla fine e la spunta coi liberi di Seeley e il jumper del veterano Cobbs: il migliore è però Petar Popovic, 23 punti di cui 17 nel primo tempo. Terza sconfitta in quattro gare europee per lache cade in casa percontro ilnel Round 12 di. La squadra di, con rotazioni ridotte viste le posività aldiin aggiunta agli infortunati, perde per la seconda volta in stagione contro i montenegrini e scivola adi record al pari di formazione con cui la Virtus ha perso settimana scorsa in Germania . Una serataccia per lache chiude con un disastrosoe anche con un pessimo, senza dimenticare le 13 palle perse:resta in corsa fino alla fine grazie alla difesa e ai due francesi, 19 punti e 12 rimbalzi, e, 16 ma con due errori pesanti dalla lunetta nel finale, mentre pesa tanto la prova negativa di, 8 punti con 0 su 7 da tre. Più cinico ilche resta lucido fino alla fine e la spunta coi liberi die il jumper del veterano: il migliore è però Petar, 23 punti di cui 17 nel primo tempo.

Il match della Segafredo Arena inizia con le squadre piuttosto fredde al tiro, la Virtus si accende grazie a Jaiteh e si porta sul 9-5, ma il Buducnost risponde immediatamente con l'ingresso dalla panchina di Atic, Tarolis e Perry, e alla prima pausa è 19-13 per gli ospiti, spinti da Popovic. In avvio di secondo quarto la Segafredo risale da -8 a -2 con due bombe di Mannion e Alexander che sbloccano il conto dall'arco dopo otto errori, però la gara resta in mano alla formazione di Dzikic che, spinta dalle bombe di un infuocato Popovic, torna a +9 sul 32-23. Il finale di tempo è ancora di Bologna che ricuce fino al -4 sul 34-30 coi bersagli di Jaiteh e Weems.

Il terzo quarto è decisamente della Virtus: al netto dei problemi al tiro, la squadra di Scariolo alza al fisicità in difesa e poi trova situazioni favorevoli in transizione. Alibegovic impatta sul 38-38, poi Weems e Cordinier dall'arco valgono il sorpasso sul 43-40, che diventa 47-44 con altri due canestri al volo del francese ex Nanterre. Al 30' però è il Buducnost a rimettere il naso avanti con le triple di Atic e del solito Popovic, arrivato a 20 punti. L'inerzia resta ai montenegrini e al 35' arrivano a +11 sul 62-51 con le bombe di Atic e Jagodic-Kuriza che bucano la difesa mista di Scariolo. La Virtus però non crolla e, sempre con la difesa, risale la china fino al -2 sul 60-62 con una tripla di Alibegovic e una schiacciata di Jaiteh. La rimonta della Segafredo non va oltre purtroppo, Seeley segna tre liberi per il +5, Cordinier invece fa 2 su 4 in lunetta, e a chiudere è il veterano Cobbs col jumper del 67-62 a 18" dal termine.

Ora per la Virtus di Sergio Scariolo l'obiettivo è ricaricare le pile e provare a recuperare qualche assente in vista del posticipo di campionato di domenica sera a Varese, formazione reduce da tre vittorie, e poi del big match di mercoledì prossimo, 9 febbraio, a La Fonteta contro Valencia, seconda nel gruppo B con 8-4 al pari del Buducnost ma reduce dalla sconfitta per 91-90 in overtime contro la capolista Gran Canaria (9-2 con la gara con Venezia da recuperare).

Virtus Bologna : Tessitori 2, Cordinier 16, Mannion 5, Pajola 5, Alibegovic 4, Ruzzier, Jaiteh 19, Alexander 3, Ceron ne, Barbieri ne, Weems 8. All. Scariolo.

: Tessitori 2, Cordinier 16, Mannion 5, Pajola 5, Alibegovic 4, Ruzzier, Jaiteh 19, Alexander 3, Ceron ne, Barbieri ne, Weems 8. All. Scariolo. Buducnost: Cobbs 8, Atic 9, Sehovic ne, Micov 7, Barovic, Seeley 5, Tarolis 2, Nikolic, Jagodic-Kuriza 3, Popovic 23, Reed 3, Perry 8. All. Dzikic.

