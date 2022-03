Segafredo Virtus Bologna-Cedevita Olimpia Lubiana 74-86

Segafredo Virtus Bologna perde una sfida molto importante in casa nel Round 15 di Eurocup contro il Cedevita Olimpia Lubiana. Gli sloveni, reduci da quattro successi in fila in coppa, si impongono con merito 86-74, agganciano Bologna al quarto posto del girone B ma di fatto la superano visto il vantaggio nello scontro diretto. Un ko che rovina il debutto di Tornike Shengelia, già Mam Jaiteh, 11 punti e 14 rimbalzi, mentre gli altri faticano: Hackett chiude con 0 su 8 al tiro, 1 su 7 per Mannion con 3 punti, ne aggiungono 11 Weems e 9 a testa Teodosic e Sampson, ma in generale è una Virtus poco incisiva. Dopo quattro vittorie di fila per aprire il mese di marzo , laperde una sfida molto importante in casa nel Round 15 dicontro il. Gli sloveni, reduci da quattro successi in fila in coppa, si impongono con merito, agganciano Bologna al quarto posto del girone B ma di fatto la superano visto il vantaggio nello scontro diretto. Un ko che rovina il debutto di, già il migliore dei suoi nonostante il ritardo di condizione : per il georgiano 14 punti con 7 rimbalzi e 3 assist. Si salva anche, 11 punti e 14 rimbalzi, mentre gli altri faticano:chiude con 0 su 8 al tiro, 1 su 7 percon 3 punti, ne aggiungono 11e 9 a testa, ma in generale è unapoco incisiva.

Pesa forse l'assenza in panchina di Sergio Scariolo, fermato dal Covid, ma gli assistenti Gavrilovic e Diana hanno fatto il possibile. Di sicuro il 39% da due e il 9 su 26 da tre pesano ancora di più, in generale è una Segafredo troppo arrendevole in difesa, da subito, e poco lucida in attacco, con scelte frettolose e forzate. Ben diversa la partita del Cedevita Olimpia, squadra in totale fiducia e in controllo dall'inizio alla fine, anche un paio di volte a +15: brilla Pullen, 20 punti, di cui 16 nel primo tempo, molto bene Blazic, 18 con 3 bombe letali nel quarto periodo, e Muric, 14, mentre Ferrell e Zoran Dragic aggiungono 11 punti ciascuno.

Fin dalle prime battute si capisce che non sarà facile, la Virtus è sbilanciata in difesa e incerta in attacco, mentre il Cedevita è decisamente più efficace. L'ex di turno Pullen firma il +8, per Bologna c'è l'esordio di Shengelia, accolto con un boato, e il georgiano si fa notare con una tripla e due assist pregevoli per Sampson e per la tripla di Teodosic. Alla prima pausa è 31-24 per gli ospiti che a metà secondo quarto dilagano fino a +15 sul 44-29 grazie al bollente Pullen e a Ferrell, autore di 5 punti in fila. La Virtus ha una reazione prima dell'intervallo con Teodosic, Jaiteh e Shengelia, e all'intervallo è a -7 sul 49-42.

La ripresa vede Bologna fare addirittura -5 ancora con Shengelia ma la rimonta non prosegue e Muric inventa due triple per il +11 Cedevita. Da lì si segna con più difficoltà, la Segafredo continua la sagra degli errori e non è nemmeno fortunata perchè, dopo i canestri di Sampson e Cordinier di pura energia, arriva Auguste che schiaccia su alley-oop e poi segna da tre di tabella a fil di sirena per il 68-58 del 30'. Nell'ultimo periodo ci riprova Shengelia con due canestri in fila però Blazic è un killer, segna tre triple di fila, riporta Lubiana a +15 sul 79-64 e di fatto chiude il discorso con 4' d'anticipo. La Virtus alza bandiera bianca e si arrende ad una formazione più convinta e lucida.

La Virtus domenica sera in campionato giocherà ancora in casa una partita non facile con la Reyer Venezia mentre in Eurocup tornerà in campo mercoledì prossimo a Patrasso col Promitheas, fanalino di coda ma ancora in corsa per i playoff.

Virtus Bologna : Cordinier 5, Tessitori 3, Jaiteh 11, Sampson 9, Hackett, Weems 11, Teodosic 9, Mannion 3, Pajola 6, Alibegovic 6, Ruzzier ne, Shengelia 14. All. Gavrilovic (assente Scariolo).

: Cordinier 5, Tessitori 3, Jaiteh 11, Sampson 9, Hackett, Weems 11, Teodosic 9, Mannion 3, Pajola 6, Alibegovic 6, Ruzzier ne, Shengelia 14. All. Gavrilovic (assente Scariolo). Cedevita Olimpia: Z. Dragic 11, Habot ne, Ferrell 11, Duscak ne, Blazic 18, Hodzic, Omic 2, Pullen 20, Muric 14, Auguste 9, Scuka ne, Radovanovic 1. All. Golemac.

