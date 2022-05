premi per la stagione 2021-22 di Eurocup. Sono due i giocatori della Virtus inseriti nel miglior quintetto ovvero Milos Teodosic e Mam Jaiteh: per il playmaker serbo è il secondo anno di fila nel miglior quintetto, lui che ha viaggiato a quasi 11 punti e 8.5 assist di media (quasi 14 parametrati su 40') mentre il 27enne centro francese è stato dominante per tutta la stagione (oltre 13 punti e 7 rimblazi a gara), e A pochi giorni dalla finalissima di Bologna tra Virtus Segafredo e Bursaspor in programma mercoledì 11 maggio alle 20.30 , sono stati svelati iper la stagione 2021-22 di. Sono due i giocatori dellainseriti nel miglior quintetto ovvero: per il playmaker serbo è il secondo anno di fila nel miglior quintetto, lui che ha viaggiato a quasi 11 punti e 8.5 assist di media (quasi 14 parametrati su 40') mentre il 27enne centro francese è stato dominante per tutta la stagione (oltre 13 punti e 7 rimblazi a gara), e ha firmato la vittoria nei quarti contro Ulm con 27 punti

Completano il "Best Five" Will Cummings, guardia del Boulogne Metropolitans visto in passato a Trento, Derek Needham, playmaker del Bursaspor, anche lui con un passato in Italia a Reggio Emilia, e Jaron Blossomgame, ala del ratiopharm Ulm che ha disputato una grande annata ed è il sesto miglior marcatore ad oltre 16 punti di media.

Per quanto riguarda gli altri premi, Dusan Alimpijevic, 35enne coach serbo del Bursaspor, è l'allenatore dell'anno, mentre Khalifa Diop, lungo di 208 centimetri di Gran Canaria, 20 anni, è il "Rising Star", il miglior giovane, premio riservato ai giocatori Under 22. Notevole il lavoro fatto da Alimpijevic col Bursaspor, squadra che aveva iniziato con un record di 4-9 e che ora cavalca una striscia di 8-1, con tre vittorie esterne nei playoff a Belgrado, a Lubiana, e ad Andorra, per conquistare la finale contro la Virtus. Parlando invece di Diop, giovane e atletico lungo già nei radar della NBA, ha compiuto 20 anni a gennaio e si è dimostrato una macchina di highlights tra schiacciate e stoppate: è stato preferito a Pradilla di Valencia e a Parra di Badalona.

Attacco e difesa: Kyle Weems è l'MVP dell'anno solare

