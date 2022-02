La settima sconfitta consecutiva fa precipitare a 1-11 il record di Trento, tenendola inchiodata sul fondo della classifica e sfumando ormai con contorni sempre più improbabili una rimonta verso la zona playoff. L'ottavo posto dista tre vittorie, raggiungibile con 6 gare ancora in calendario, ma i limiti mostrati ancora una volta a livello di esperienza, fisicità e qualità del gioco tendono a remare in direzione contraria alla matematica.

Nella trasferta lituana di Panevezys, giocata con roster corti per entrambe le squadre (Trento priva di Toto Forray e Diego Flaccadori, Lietkabelis senza Vytenis Lipkevicius, Karolis Giedraitis e l'ex di turno Nikola Radicevic), l'Aquila paga un approccio morbido nella metacampo difensiva (21-11 al primo riposo) e un grosso collasso tecnico, fisico e psicologico sofferto in avvio di ripresa, quando il Lietkabelis spacca definitivamente la partita superando, come nella gara di andata, anche le 20 lunghezze di margine. Trento gioca un basket di basso livello, faticando nel creare vantaggio sul perimetro contro una difesa mobile e aggressiva, e schiantandosi contro la forza fisica degli avversari nel verniciato. Le percentuali esprimono bene il concetto: la Dolomiti Energia si arena su uno scarso 35% da due (17/48) e quando anche le triple cominciano a far risuonare sistematicamente i ferri (6/19 finale, 32%, in picchiata dopo l'ottimo 42% dell'intervallo lungo), non ha più armi per restare in scia.

Il Lietkabelis fugge sfruttando ogni errore avversario, ispirato dalla mano calda di Gediminas Orelik (top-scorer con 21 punti), dalle fucilate di Dovydas Giedraitis (17), dall'impatto notevole di Kaspars Berzins dalla panchina (13+7 rimbalzi, mortifero dall'arco), e dall'ottima regia di Kristupas Zemaitis, sempre in controllo di tempi e ritmo (10+4 assist). I lituani esprimono un basket di ottima qualità, con circolazione di palla fluida e capacità di correre il campo per punire i tentennamenti offensivi dell'Aquila. Il risultato è talmente buono che non servono serate speciali né dal gigantesco Djordje Gagic (fermo a 6 punti e 5 rimbalzi con 2/7 al tiro), né dal guizzante greco Panagiotis Kalaitzakis, piuttosto cheto con soli 7 punti e 1/5 dal campo (season-low) dopo l'exploit da 20 della gara di andata.

Trento ha 15 punti e 10 rimbalzi da Jonathan Williams, produttivo ma con scarsa qualità di letture (5/12 da due) e 10 da Cameron Reynolds (4/13, protagonista soltanto di una fiammata nel secondo periodo). Confusa la regia di Desonta Bradford (9 punti, 3/11), unico playmaker a disposizione, ancora lontano il recupero di Jordan Caroline (7 punti, 3/11), promettente qualche buono squillo disperso nelle pieghe della gara da Andrea Mezzanotte (6+4 rimbalzi) e Maximilian Ladurner (2+2).

Lietkabelis Panevezys - Dolomiti Energia Trentino 74-57

: Zemaitis 10, Giedraitis 17, Orelik 21, Maldunas, Gagic 6; Kalaitzakis 7, Berzins 13, Vasiliauskas. All.: Canak. Trento: Bradford 9, Saunders 8, Reynolds 10, Caroline 7, Williams 15; Conti, Mezzanotte 6, Ladurner 2. N.e.: Morina, Flaccadori. All.: Molin.

