L'esclusione del Lokomotiv Kuban, terza forza del Gruppo A, aveva restituito a Trento una speranza per poter artigliare i playoff nonostante una stagione europea molto negativa. Ma l'ultima fiammella si spegne nella trasferta polacca di Wroclaw. La sconfitta per ribalta il +4 dell'andata (unica vittoria finora per l'Aquila) e porta lo Slask ad avere due vittorie di vantaggio sulla stessa Trento . Recuperarle significa vincere tutte le tre partite ancora rimaste in calendario, sperando in altrettanti ko della squadra polacca. Trento resta viva per la matematica. Ma non per la logica.