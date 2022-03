Nonostante non sia più in corsa per i playoff, lalotta per tre quarti abbondanti in Turchia contro il, anche se poi alla fine deve arrendersi pernel Round 16 del girone A di. Sono 13 sconfitte di fila considerando tutte le competizioni per la formazione di, la decima consecutiva in coppa (1-14 il record): l'ennesimo scivolone per l'che comunque dà qualche segnale di vita, come successo anche sabato scorso nel match perso in volata a Treviso . Per Trento ci sono ancora due match di Eurocup, ade in casa colil 6 aprile, ma decisamente più importante sarà la partita di domenica sera in campionato contro, altra squadra in netta crisi.