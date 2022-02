Dolomiti Energia Trentino - Boulogne Metropolitans 80-86

L'orgoglio e la voglia di lottare fino alla fine non mancano mai a questa Dolomiti Energia Trentino che però deve inchinarsi ancora una volta all'avversaria: alla BLM Group Arena sono i francesi del Boulogne Levallois ad imporsi 86-80 nel Round 13 del girone A di Eurocup. Per la squadra di Lele Molin si tratta della settima sconfitta di fila, la 12esima in 13 partite europee che purtroppo tengono inchiodati i bianconeri all'ultimo posto del raggruppamento: l'Aquila, che sta vivendo un periodo difficile considerando anche la Serie A (11 ko in 12 gare dal 22 dicembre), salva la prestazione di Jordan Caroline con 19 punti e 5 rimbalzi, mentre l'unico altro in doppia cifra è Cam Reynolds con 13 e 6 rimbalzi. Dall'altra parte la formazione di Vincent Collet centra il quarto successo in fila e difende il quarto posto con 8-5 di record: protagonista assoluto è Will Cummings, ex del match, che firma una gara da 21 punti e 7 assist, un assoluto dominatore. In doppia cifra pure l'ex virtussino Vince Hunter, 15 punti con 7 rimbalzi, e la coppia Ginat-Crocker con 12.

Ad

Serie A Melli stellare, Milano sbanca Trento ed è capolista da sola 05/02/2022 A 20:38

Alle spalle la sconfitta con Milano di sabato scorso, Trento vuole tornare a sorridere in Eurocup ma l'inizio di gara contro Levallois è molto complesso. I francesi infatti si portano subito sul 17-6 +11, e costringono la squadra di Lele Molin a rincorrere. La rimonta non tarda ad arrivare, l'Aquila risponde con Caroline, Forray e Bradford, e al 10' è a -2 sul 23-25. In avvio di secondo periodo l'inerzia resta alla Dolomiti Energia che tocca il +5 sul 33-28, ma a dominare è l'equilibrio, Boulogne ricuce lo strappo e all'intervallo è 43-42 per gli ospiti.

Nella ripresa il match prosegue a strappi, Trento arriva fino a +6 sul 52-46 grazie a Flaccadori, Levallois richiude subito l'allungo e grazie a Hornsby e all'ex virtussino Hunter scappa a sua volta per il 67-62 del 30'. La sfida si decide nel finale, l'Aquila rimette il naso avanti a 4' dalla fine con una gran schiacciata e libero supplmentare di Caroline per il 75-74, ma lì Hunter fa 4 punti di fila, Ginat risponde a Flaccadori e poi è Cummings a chiudere il discorso col canestro più fallo del +7 sull'84-77 a 1' dal termine.

Trento : Bradford 6, Williams 8, Reynolds 13, Conti, Morina ne, Forray 9, Flaccadori 11, Saunders 4, Mezzanotte 8, Dell'Anna ne, Ladurner 2, Caroline 19. All. Molin.

: Bradford 6, Williams 8, Reynolds 13, Conti, Morina ne, Forray 9, Flaccadori 11, Saunders 4, Mezzanotte 8, Dell'Anna ne, Ladurner 2, Caroline 19. All. Molin. Boulogne: Moulare ne, Cummings 21, Hornsby 7, Konate 3, Michineau 2, Halilovich 3, Crocker 12, Sy 7, Ho-You-Fat, Hunter 15, Ginat 12, Yomi ne. All. Collet.

Essere capitano: come si gestisce un ruolo così importante?

EuroCup Trento affonda anche a Panevezys 74-57, resta ultima a 1-11 02/02/2022 A 19:09