Serata da dimenticare per l'che perdecontro ilnell'esordio casalingo al Taliercio in, seconda giornata del gruppo B. Per gli orogaranta, reduci dai successi sul campo di Bourg poi in casa contro Pesaro in campionato , una sconfitta pesante perchè arrivata a causa di un inatteso blackout nel quarto periodo, 10 minuti in cui la squadra disegna la miseria di 5 punti contro i 24 dei turchi, capaci di rimontare dal -11 di fine terzo quarto (57-46). Perpesano le 20 palle perse e un disastroso 4 su 24 da tre: gli unici in doppia cifra sono, 10 punti a testa. Viceversa è una seratona per ilche, dopo il ko dell'esordio in casa contro la, centra la prima vittoria europea al Taliercio, con una rimonta guidata da, 15 punti, e dall'ex reggiano, 18 con 4 su 9 da tre. Ora per labisogna resettare in fretta la testa perchè sabato alle 19.30 giocherà al PalaPentassuglia contro la caldissima, mentre mercoledì prossimo, 3 novembre, avrà la trasferta in Germania per sfidare il