Non solo un derby italiano ma un vero e proprio big match quello che andrà in scena mercoledì 9 febbraio al Taliercio di Mestre fra, valido per il Round 14 del gruppo B di. La formazione diè in un buon momento in coppa, ha vinto quattro delle ultime gare ed è quarta con un record di(una partita ancora da recuperare), proprio davanti alla, quinta con dopo il recupero vinto in volata col Bursaspor che ha interrotto una serie di tre sconfitte.

Lasta volando in campionato, ha vinto sei gare di fila, è seconda dietro a Milano ed è ovviamente col morale alto anche per gli innesti dal mercato di due stelle assolute come Daniel Hackett e Tornike Shengelia , liberatisi dal. L'in Serie A non sta brillando ma ha vinto le ultime due con, in trasferta, sembra sulla buona strada per ritrovare la forma migliore. Certo è che questo derby europeo diventa un test importante per entrambe le contendenti: all'andata alla Segafredo Arena fu una partita bellissima, vinta in volata 90-84 dalla Virtus dopo chefu capace di rimontare da -20 a -3 a cavallo degli ultimi due periodi.