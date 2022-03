Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna, gara valida per la 14esima giornata della regular-season di Eurocup. Le due squadre italiane si giocano una fetta importante dei playoff in questa serata. 7-5 (e una gara da recuperare), proprio davanti alla Virtus, quinta con un bilancio di 7-6 ma in cerca di un successo per provare a rimontare posizioni nello scacchiere. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara valida per la 14esima giornata della regular-season di Eurocup. Le due squadre italiane si giocano una fetta importante dei playoff in questa serata. La Reyer è al quarto posto con un record di(e una gara da recuperare), proprio davanti alla Virtus, quinta con un bilancio dima in cerca di un successo per provare a rimontare posizioni nello scacchiere.

tre vittorie consecutive (cinque nelle ultime 6 gare). L'arrivo di Jordan Theodore a metà stagione ha dato alla squadra di coach Walter De Raffaele un'addizione importantissima in un ruolo molto delicato. La Virtus, invece, è tornata al successo lo scorso 3 marzo, Venezia sta vivendo un buon momento in Eurocup, forte di una striscia aperta di(cinque nelle ultime 6 gare). L'arrivo dia metà stagione ha dato alla squadra di coach Walter De Raffaele un'addizione importantissima in un ruolo molto delicato. La Virtus, invece, è tornata al successo lo scorso 3 marzo, superando il Bursaspor nel recupero della decima giornata , e ha interrotto un filotto negativo di tre sconfitte.

Il LIVE-Blogging della partita

Primo periodo

Primi dieci minuti intensi e con grande qualità difensiva. La Reyer tira 5/6 da due ma soltanto 1/8 dall'arco. La Virtus 7/13 da due e 1/2 da tre, capace di allungare nel finale del quarto con gli ingressi in campo di Milos Teodosic e Daniel Hackett.

19-13 FINE PRIMO QUARTO - Morgan segna il suo primo canestro in maglia orogranata con un gran movimento in vernice. Risponde subito Hackett per il suo primo canestro con la Virtus: and-one in penetrazione (libero sbagliato). Persa da Stone per violazione da campo sulla pressione di Hackett, e ancora Hackett a segno in penetrazione, molto facilmente nell'area della Reyer. Altro time-out per coach De Raffaele. Al rientro, canestrone di Daye in pull-up dalla media. Hackett segna il suo sesto punto consecutivo contro Tonut e poi subisce fallo in attacco su blocco illegale di Morgan. Le proteste di De Raffaele portano a un fallo tecnico: Teodosic amministra in lunetta. Il quarto si chiude con un errore di Sampson e una preghiera da centrocampo sulla sirena di Tonut non accolta dal ferro.

9-12 all'8' - Ingresso per Hackett, al debutto con la Virtus. Tripla di Stone dall'angolo dopo 6 errori consecutivi di squadra. La Virtus attacca ancora il ferro con Jaiteh, che segna nel mismatch con Daye.

6-10 al 6' - Triplona pazzesca dalla punta di Teodosic. Persa di Watt, punisce Jaiteh su altro assist di Teodosic. Errore dall'arco di Sanders, seguito da un fallo di Watt su Weems: altro 0/2. Time-out obbligato per coach Walter De Raffaele.

6-5 al 4' - Semigancio di Watt in testa a Jaiteh. Replica immediatamente Hervey da ricezione profonda. Prima gemma di Teodosic per Jaiteh, che subisce fallo: 0/2 in lunetta. Contro-sorpasso Reyer con una penetrazione elegante di Sanders al ferro: and-one e tiro libero sbagliato.

2-3 al 2' - Il primo canestro è un jumper di Theodore in transizione. Risponde Weems con un pull-up dalla punta. Lunetta per Hervey su fallo di Bramos: 1/2. Problema per Belinelli! Infortunio muscolare al bicipite femorale dopo meno di 120", ed è costretto a raggiungere già gli spogliatoi. Entra Teodosic.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dalla Virtus.

Lo starting-five scelto da coach Sergio Scariolo per la sua Virtus Segafredo Bologna: Mannion, Weems, Belinelli, Hervey e Jaiteh.

Lo starting-five scelto da coach Walter De Raffaele per la sua Umana Reyer Venezia: Theodore, Sanders, Bramos, Brooks e Watt.

Buone notizie invece per la Reyer, che recupera Stefano Tonut e Martynas Echodas, assenti nel match di campionato di domenica comunque vinto in trasferta a Trieste . Ancora out, invece, Michele Vitali.

La Virtus deve però fare i conti con un focolaio di coronavirus interno al gruppo-squadra. Questa sera saranno assenti Alessandro Pajola e i due assistenti di coach Sergio Scariolo, Andrija Gavrilović e Cristian Fedrigo.

Nell'ultima settimana, la Virtus si è mossa in maniera importante sul mercato, sfruttando l'esodo dalle squadre russe dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Bologna ha ingaggiato Daniel Hackett con un contratto fino al 2024 Tornike Shengelia fino a giugno (il georgiano potrebbe poi partire per il Barcellona). Il roster, rafforzato con due giocatori da quintetto di una squadra da playoff di Eurolega, ha fatto un salto di qualità straordinario. Bologna diventa ora grande favorita per vincere l'Eurocup e bissare il trionfo dello scorso anno in campionato.

Reyer e Virtus si ritrovano a quasi quattro mesi di distanza dalla gara d'andata in Eurocup, giocata il 16 novembre a Bologna. Le Vu Nere si imposero 90-84 , cavalcando i 26 punti di Kevin Hervey (suo massimo in carriera in EC) e i 22 con 7 assist di Milos Teodosic. Alla Reyer non servirono i 26 punti di Michele Vitali (altro career-high) e i 15 di Austin Daye.

