Umana Reyer Venezia - JL Bourg en Bresse 78-81

Umana Reyer Venezia che perde in casa al Taliercio 81-78 contro il Bourg en Bresse nel Round 10 di Eurocup, prima gara europea del 2022 dopo il rinvio della sfida con Gran Canaria di settimana scorsa. A decidere è CJ Harris, autore della tripla decisiva proprio a fil di sirena per dare ai francesi il terzo successo stagionale, il primo dopo tre sconfitte: la guardia americana è il migliore dei suoi con 19 punti seguito da Pelos, 13, e da Sulaimon, 12. Per Venezia è un peccato, soprattutto dopo aver rimontato da -10 (33-43) prima dell'intervallo: per gli orogranata è il quinto ko in nove gare di Eurocup, Reyer, senza Daye e Sanders, e in attesa di avere a disposizione gli ultimi arrivati Theodore e Morgan, non bastano i 22 punti con 6 assist di Stefano Tonut, e i 10 di De Nicolao. Una vera e propria beffa per l'che perde in casa al Talierciocontro ilnel Round 10 di, prima gara europea del 2022 dopo il rinvio della sfida con Gran Canaria di settimana scorsa. A decidere è, autore della tripla decisiva proprio a fil di sirena per dare ai francesi il terzo successo stagionale, il primo dopo tre sconfitte: la guardia americana è il migliore dei suoi con 19 punti seguito da, 13, e da, 12. Perè un peccato, soprattutto dopo aver rimontato da -10 (33-43) prima dell'intervallo: per gli orogranata è il quinto ko in nove gare di Eurocup, il secondo stop in fila dopo quello di sabato scorso a Varese . Alla, senza, e in attesa di avere a disposizione gli ultimi arrivati, non bastano i 22 punti con 6 assist di, e i 10 di

Ad

EuroCup Positivi al Covid nel Bursaspor, salta la sfida con la Virtus IERI A 15:27

La sfida è equilibrata nel primo quarto, chiuso coi francesi avanti 23-22, poi nel secondo quarto i canestri di Harris e Jones portano il Bourg sul +7, che diventa +10 sul 43-33 con una tripla di Pelos e le fiammate di JaCorey Williams, ex Trento. A rilanciare Venezia ci pensa Tonut che segna i punti del -6 all'intervallo (39-45), poi nel terzo periodo le triple di Bramos e Brooks tengono il linea di galleggiamento la Reyer. Gli ospiti però non cedono, tornano a +9 con le bombe di Harris e Sulaimon, e al 30' è 64-57 grazie all'ex varesino Jones. La formazione di De Raffaele però non ci sta, torna a -3 con le triple di Vitali e Mazzola, poi è ancora l'ex guardia di Brescia a Bamberg a segnare 5 punti in fila per il sorpasso sul 69-67. Da lì è battaglia, Tonut firma anche il +3, Bourg replica con Harris Jones, ancora Tonut fa 78-78, ma l'ultima chance ce l'hanno i francesi. E la sfruttano al meglio perchè Harris si libera dalla marcatura di Cerella, riceve e spara la tripla della vittoria a fil di sirena.

Venezia : Stone 3, Bramos 8, Tonut 22, De Nicolao 10, Phillip 3, Echodas 8, Mazzola 6, Brooks 3, Cerella, Vitali 8, Watt 7. All. De Raffaele.

: Stone 3, Bramos 8, Tonut 22, De Nicolao 10, Phillip 3, Echodas 8, Mazzola 6, Brooks 3, Cerella, Vitali 8, Watt 7. All. De Raffaele. Bourg en Bresse: Sulaimon 12, Chassang 7, H. Benitez, Courby 2, Harris 19, Pelos 13, Jones 10, Williams 11, Roos, Julien 7. All. Legname.

* * *

Joventut Badalona - Dolomiti Energia Trentino 82-65

A breve il report completo...

Badalona : Busquets 4, Paul 14, Ribas ne, Brodziansky 21, Ventura 6, Bassas 3, Feliz 3, Willis 6, Birgander 6, Parra 9, Tomic 10. All. Duran.

: Busquets 4, Paul 14, Ribas ne, Brodziansky 21, Ventura 6, Bassas 3, Feliz 3, Willis 6, Birgander 6, Parra 9, Tomic 10. All. Duran. Trento: Bradford 6, Williams 15, Reynolds 11, Conti, Forray 9, Flaccadori 11, Mezzanotte 5, Dell'Anna ne, Ladurner 8. All. Molin.

* * *

Essere capitano: come si gestisce un ruolo così importante?

EuroCup Partizan troppo forte per Trento! Aquila travolta a Belgrado 12/01/2022 A 22:37