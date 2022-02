Doppia faccia. La stagione, anzi, il momento della Reyer prosegue su questa stranissima falsariga. Quattro ko consecutivi in campionato, Tre vittorie in fila in Eurocup (cinque nelle ultime 6), 7-5 il record orogranata, 8-5 quello della squadra montenegrina). . La stagione, anzi, ildella Reyer prosegue su questa stranissima falsariga. l'ultimo dolorosissimo contro Varese con annesso scivolone al 13° posto in classifica.(cinque nelle ultime 6), e risalita che prosegue : già superata la Virtus, e adesso il terzo posto, tenuto dal Buducnost (battuto all'andata e al ritorno), dista solo mezza partita (il record orogranata,quello della squadra montenegrina).

Out i due Jordan, Theodore e Morgan (non tesserati Stefano Tonut, doccia fredda dell'ultimissima ora, risultato positivo al covid in mattinata. Eppure, Venezia non sembra patire il minimo problema. Anzi, gioca con una compattezza e una solidità difensiva ancora più marcate rispetto a quelle già splendide ai larghi tratti di difesa a zona 3-2, incartandosi su un numero esagerato di palle perse (addirittura 25!) e su una pericolosità dall'arco molto scarsa (4/12, 33%). Il roster a disposizione di coach De Raffaele è corto.(non tesserati al momento del rinvio della partita , quindi non schierabili per il recupero), così come, doccia fredda dell'ultimissima ora, risultatoin mattinata. Eppure, Venezia non sembra patire il minimo problema. Anzi, gioca conancora più marcate rispetto a quelle già splendide della scorsa settimana a Podgorica . Gran Canaria, capolista del girone, appassisce di fronte, incartandosi su un numero esagerato di palle perse (addirittura!) e su una pericolosità dall'arco molto scarsa (4/12, 33%).

Ad

Serie A Brindisi affossa la Fortitudo, Varese fa l'impresa anche a Venezia 13/02/2022 A 20:00

I vantaggi di altezza e stazza nel verniciato sono tamponati da un'ottima organizzazione difensiva, di puro stampo deraffaeliano. E il lavoro in single-coverage dei lunghi, Mitchell Watt e Jeff Brooks in primis, è di ottima fattura. Artem Pustovyi (13) e Josh Shurna (12) sono gli unici in doppia cifra, ma con impatto quasi ininfluente sulla partita. Sul perimetro, Andrew Albicy va in confusione sin dalla palla a due, incapace di dare ritmo e idee all'attacco. E Dylan Ennis, tra le migliori bocche da fuoco del torneo, affoga nei problemi di una serata tragica, chiusa con soli 4 punti e 0/5 dal campo.

Venezia fatica a trovare efficacia in vernice (soltanto 40% da due), ma mitraglia dall'arco con costanza (12/28, 43%) e capitalizza in lunetta (17/20). La difesa puntella un primo tempo fisico e roccioso, con Gran Canaria tenuta a soli 23 punti. Irriconoscibile. Le triple, sparate in gran quantità (7/13 all'intervallo lungo), lanciano il +18 (41-23). La Reyer assorbe in maniera ottimale anche il rientro dagli spogliatoi, momento tradizionalmente più pericoloso per gestire un grosso vantaggio. I tentativi di rimonta ospiti sono deboli e confusionari, e, nonostante l'abbassarsi della produzione offensiva, il margine all'ultimo intervallo è ancora notevole (57-39). La spinta emotiva è tutta orogranata, e il finale può essere condotto in porto con autorità e personalità, anche in ottica doppio confronto: il match di ritorno è in programma all'ultima giornata, quando la classifica potrà aver preso una forma differente dall'attuale.

Come succede sempre in casi come questi, l'MVP è un premio condiviso. Vince e brilla il sistema, tornato a esprimersi in tutta la sua forza e qualità. L'indizio più evidente sono i cinque uomini mandati in doppia cifra, segno di un basket corale e basato su responsabilità condivise. Victor Sanders è top-scorer con 13 punti, utile per creare scompiglio nel cuore dell'area canaria con le sue penetrazioni sbisciolanti, ma anche per fornire dosi super di energia difensiva sul perimetro. Mitchell Watt ne infila 11, vincendo il duello sul lungo periodo con il chilometrico Pustovyi. Michael Bramos ne scrive altrettanti, proseguendo nel suo chiaro percorso di recupero della forma migliore dopo il lungo stop. 11+4 assist per Andrea De Nicolao, ottimo nella gestione in assenza di Jordan Theodore. 10 per Michele Vitali, che affianca spingardate letali a momenti di grande solidità difensiva.

L'Umana tornerà in campo in Eurocup dopo la lunga pausa per le coppe nazionali e le gare di qualificazione ai Mondiali 2023. Il prossimo impegno è fissato al Taliercio per mercoledì 9 marzo: sarà derby d'Italia con la Virtus Segafredo Bologna.

Umana Reyer Venezia - Gran Canaria 77-59

Venezia : De Nicolao 11, Vitali 10, Sanders 13, Brooks 6, Watt 11; Stone 6, Daye 6, Echodas 3, Bramos 11. N.e.: Mazzola. All.: De Raffaele.

: De Nicolao 11, Vitali 10, Sanders 13, Brooks 6, Watt 11; Stone 6, Daye 6, Echodas 3, Bramos 11. N.e.: Mazzola. All.: De Raffaele. Gran Canaria: Albicy 6, Ennis 4, Salvò 9, I. Diop 4, K. Diop 2; Kramer, Brussino 4, Lopez 3, Pustovyi 13, Shurna 12, Garcia, Mutaf 2. All.: Fisac.

Vincere da outsider: il mitico trionfo da #8 della Reyer Venezia nel 2020

EuroCup Finalmente la vera Venezia: bella vittoria 82-72 sul Buducnost 09/02/2022 A 20:15