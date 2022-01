Slitta di una settimana il ritorno all'attività dell'Umana Reyer Venezia in coppa. Gran Canaria, avversaria nel match della nona giornata di regular season in programma martedì 11 gennaio, ha chiesto il rinvio della partita perché bloccata in quarantena dalle autorità sanitarie locali a causa dell'esplosione di un focolaio di coronavirus interno al gruppo squadra. La data del recupero sarà annunciata prossimamente.

La partita potrà essere riprogrammata fino a un massimo di tre volte. Se non ci dovessero essere le condizioni per il recupero, verrà assegnata la sconfitta a tavolino alla squadra che ha chiesto il rinvio per prima (in questo caso, Gran Canaria).

Ad

martedì 18 gennaio affrontando la formazione francese del Bourg en Bresse, penultima con un record di 2-6 ma forte dell'ingaggio di Jalen Jones, uscito dal contratto con l'Openjobmetis Varese. Venezia, quinta nel Gruppo B con un record di 4-4 , tornerà in campo (covid permettendo)affrontando la formazione francese del, penultima con un record di 2-6 ma forte dell'ingaggio di

Serie A L'emergenza non frena Venezia: Napoli ko in rimonta 79-75 05/01/2022 A 20:31

Bruno Cerella: "Con Slums Dunk lo sport diventa uno strumento per il sociale"

Serie A L'emergenza non frena Venezia: Napoli ko in rimonta 79-75 05/01/2022 A 20:31